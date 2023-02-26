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Ілон Маск назвав Революцію Гідності «державним переворотом»

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Революція Гідності в Україні — "державний переворот", повторивши наратив російської пропаганди. Скандальну заяву він зробив під час обговорення президентських виборів у 2010 році, коли виграв Віктор Янукович.

Неділя, 26 лютого 2023, 13:27
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Маск залишив свій коментар о посту користувача kanekoa.substack.com у Twitter.

Обговорення з’явилося під постом, в якому було наведено цитату американського політолога Джона Міршаймера. Останній зазначив, що для Путіна повалення проросійського президента України у 2014 році, яке він назвав переворотом, стало останньою краплею.

До посту додали статтю Міршаймера під назвою “Чому криза в Україні – це вина Заходу”.

Фото: Twitter

Засновник компанії SpaceX написав, що у 2010 році вибори президента України, можливо, мали сумнівний характер, але Революція Гідності 2014 року є переворотом.

“Ці вибори, можливо, мали сумнівний характер, але немає жодних сумнівів у тому, що був переворот”, — написав у коментарі Ілон Маск.

Фото: Twitter

Новий власник Twitter вже потрапляв у скандали через висловлювання стосовно України. Зокрема нещодавно він звинуватив заступницю держсекретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд у розпалюванні війни в Україні.

Теги: Ілон Маск, Революція Гідності, російська пропаганда, російсько-українська війна

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