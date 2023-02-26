Ілон Маск назвав Революцію Гідності «державним переворотом»

Маск залишив свій коментар о посту користувача kanekoa.substack.com у Twitter.
Обговорення з’явилося під постом, в якому було наведено цитату американського політолога Джона Міршаймера. Останній зазначив, що для Путіна повалення проросійського президента України у 2014 році, яке він назвав переворотом, стало останньою краплею.
До посту додали статтю Міршаймера під назвою “Чому криза в Україні – це вина Заходу”.
Засновник компанії SpaceX написав, що у 2010 році вибори президента України, можливо, мали сумнівний характер, але Революція Гідності 2014 року є переворотом.
“Ці вибори, можливо, мали сумнівний характер, але немає жодних сумнівів у тому, що був переворот”, — написав у коментарі Ілон Маск.
Новий власник Twitter вже потрапляв у скандали через висловлювання стосовно України. Зокрема нещодавно він звинуватив заступницю держсекретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд у розпалюванні війни в Україні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, 18 лютого, що уряд Сполучених штатів мав переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
- Наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось SpaceX не пояснила.
- У ЗМІ шириться звістка про те, що Ілон Маск нібито особисто відхилив прохання України розширити послуги супутникового інтернету Starlink до Криму, оскільки генеральний директор SpaceX побоювався, що спроба повернути півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.