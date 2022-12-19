Опитування розміщене на сторінці Ілона Маска у Twitter.

“Чи варто мені піти з посади очільника Twitter?”, – запитав мільярдер і пообіцяв дослухатися до бажання користувачів соцмережі.

Станом на 08:30 в голосуванні взяли участь майже 13 мільйонів осіб. 56,5% з них підтримали відставку мільярдера.

“Бійтеся своїх бажань, вони можуть здійснитися”, – зауважив у наступному твіті мільярдер.

Опісля він опублікував допис, в якому наголосив, що ті, хто найбільше жадають влади, найменше на неї заслуговують.