Опитування розміщене на сторінці Ілона Маска у Twitter.

“Чи варто мені піти з посади очільника Twitter?”, – запитав мільярдер і пообіцяв дослухатися до бажання користувачів соцмережі.

Станом на 08:30 в голосуванні взяли участь майже 13 мільйонів осіб. 56,5% з них підтримали відставку мільярдера.

“Бійтеся своїх бажань, вони можуть здійснитися”, – зауважив у наступному твіті мільярдер.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022