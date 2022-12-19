Опитування розміщене на сторінці Ілона Маска у Twitter.
“Чи варто мені піти з посади очільника Twitter?”, – запитав мільярдер і пообіцяв дослухатися до бажання користувачів соцмережі.
Станом на 08:30 в голосуванні взяли участь майже 13 мільйонів осіб. 56,5% з них підтримали відставку мільярдера.
“Бійтеся своїх бажань, вони можуть здійснитися”, – зауважив у наступному твіті мільярдер.
As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it
— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Опісля він опублікував допис, в якому наголосив, що ті, хто найбільше жадають влади, найменше на неї заслуговують.
- Американський мільярдер Ілон Маск вимкнув аудіофункцію Twitter Spaces або “простори”, які надавали можливість брати участь у групових чатах. Невідомо скільки функція буде недоступною.
- У Twitter вирішили розпустити Раду з довіри та безпеки. Це близько 100 незалежних громадських, правозахисних та інших організацій.
- У соціальній мережі Twitter кількість символів у твітах можуть збільшити з 280 до 4 тисяч. Щодо планів оголосив новий власник компанії Ілон Маск.