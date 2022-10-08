Американський винахідник Ілон Маск, який нещодавно пропонував примирити РФ та Україну віддавши Росії Крим, заявив, що для зниженості напруги між Китаєм та Тайванем, Пекін повинен отримати "частину контролю" над островом.

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Бізнесмен, який нещодавно опинився під шквалом критики через своє бачення примирення України та Росії, вирішив спробувати примирити Тайвань і Китай.

“Моя рекомендація полягала б у тому, щоб створити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка буде прийнятною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими”, — сказав Маск в інтерв’ю.

Він уточнив, що Тайвань може стати спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу, однак з “більш м’якою угодою, ніж у Гонконгу”.

Відповідаючи на запитання щодо Китаю та ризики для заводу Tesla в Шанхаї – який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla – Маск наголосив, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним бізнесменом, який постраждає від наслідків.

“Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно”, – додав він.

Як повідомляє Reuters, у МЗС Тайваню відмовились коментувати інтерв’ю Ілона Маска.

Однак Ван Тін Юй, депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню, який є членом парламентського комітету закордонних справ і обороні, різко критикував Маска на своїй сторінці у Facebook.

“Окремі незалежні компанії не можуть ставитись до своєї власності як до жарту. То навіщо їм мимоволі видавати демократичні свободи, суверенітет і спосіб життя 23 мільйонів тайванців? Для України це неприйнятно, і Тайвань цього точно не дозволить”, – сказав Ван.

Тайванський посадовець, знайомий з плануванням безпеки в регіоні, сказав Reuters, що “Маску потрібно знайти чіткого політичного радника”.

“Світ чітко бачив, що сталося з Гонконгом. Економічний і соціальний розвиток Гонконгу раптово припинився під час тоталітарного правління Пекіна”, — сказав він на умовах анонімності, оскільки він не мав права спілкуватися зі ЗМІ.

На запитання про заяву Маска речник МЗС Китаю Мао Нін сказав, що Тайвань є “внутрішньою справою”, додавши, що Пекін продовжуватиме дотримуватися принципу мирного возз’єднання, “рішуче руйнуючи” тайванський сепаратизм.