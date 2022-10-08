Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Бізнесмен, який нещодавно опинився під шквалом критики через своє бачення примирення України та Росії, вирішив спробувати примирити Тайвань і Китай.

“Моя рекомендація полягала б у тому, щоб створити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка буде прийнятною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими”, — сказав Маск в інтерв’ю.

Він уточнив, що Тайвань може стати спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу, однак з “більш м’якою угодою, ніж у Гонконгу”.

Відповідаючи на запитання щодо Китаю та ризики для заводу Tesla в Шанхаї – який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla – Маск наголосив, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним бізнесменом, який постраждає від наслідків.

“Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно”, – додав він.

Як повідомляє Reuters, у МЗС Тайваню відмовились коментувати інтерв’ю Ілона Маска.

Однак Ван Тін Юй, депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню, який є членом парламентського комітету закордонних справ і обороні, різко критикував Маска на своїй сторінці у Facebook.

“Окремі незалежні компанії не можуть ставитись до своєї власності як до жарту. То навіщо їм мимоволі видавати демократичні свободи, суверенітет і спосіб життя 23 мільйонів тайванців? Для України це неприйнятно, і Тайвань цього точно не дозволить”, – сказав Ван.

Тайванський посадовець, знайомий з плануванням безпеки в регіоні, сказав Reuters, що “Маску потрібно знайти чіткого політичного радника”.

“Світ чітко бачив, що сталося з Гонконгом. Економічний і соціальний розвиток Гонконгу раптово припинився під час тоталітарного правління Пекіна”, — сказав він на умовах анонімності, оскільки він не мав права спілкуватися зі ЗМІ.

На запитання про заяву Маска речник МЗС Китаю Мао Нін сказав, що Тайвань є “внутрішньою справою”, додавши, що Пекін продовжуватиме дотримуватися принципу мирного возз’єднання, “рішуче руйнуючи” тайванський сепаратизм.