Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.
Бізнесмен, який нещодавно опинився під шквалом критики через своє бачення примирення України та Росії, вирішив спробувати примирити Тайвань і Китай.
“Моя рекомендація полягала б у тому, щоб створити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка буде прийнятною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими”, — сказав Маск в інтерв’ю.
Він уточнив, що Тайвань може стати спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу, однак з “більш м’якою угодою, ніж у Гонконгу”.
Відповідаючи на запитання щодо Китаю та ризики для заводу Tesla в Шанхаї – який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla – Маск наголосив, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним бізнесменом, який постраждає від наслідків.
“Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно”, – додав він.
Як повідомляє Reuters, у МЗС Тайваню відмовились коментувати інтерв’ю Ілона Маска.
Однак Ван Тін Юй, депутат від правлячої Демократичної прогресивної партії Тайваню, який є членом парламентського комітету закордонних справ і обороні, різко критикував Маска на своїй сторінці у Facebook.
“Окремі незалежні компанії не можуть ставитись до своєї власності як до жарту. То навіщо їм мимоволі видавати демократичні свободи, суверенітет і спосіб життя 23 мільйонів тайванців? Для України це неприйнятно, і Тайвань цього точно не дозволить”, – сказав Ван.
Тайванський посадовець, знайомий з плануванням безпеки в регіоні, сказав Reuters, що “Маску потрібно знайти чіткого політичного радника”.
“Світ чітко бачив, що сталося з Гонконгом. Економічний і соціальний розвиток Гонконгу раптово припинився під час тоталітарного правління Пекіна”, — сказав він на умовах анонімності, оскільки він не мав права спілкуватися зі ЗМІ.
На запитання про заяву Маска речник МЗС Китаю Мао Нін сказав, що Тайвань є “внутрішньою справою”, додавши, що Пекін продовжуватиме дотримуватися принципу мирного возз’єднання, “рішуче руйнуючи” тайванський сепаратизм.
- 3 жовтня соцмережі сколихнули твіти інженера, підприємця, винахідника, інвестора, мільярдера, засновника компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company Ілона Маска щодо “примирення” Росії та України. На них відреагувала низка українських й іноземних публічних осіб.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі вважають “вельми позитивними” останні дописи голови Tesla Ілона Маска про війну в Україні.