Вибач, Ілоне Маску, у тебе немає формули, як закінчити війну в Україні – The Washington Post

#Букви переклали матеріал Макса Бута, опублікований у колонці The Washington Post.

Макс Бут – колумніст Washington Post, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і автор книги “The Road Not Taken: Edward Lansdale and the American Tragedy in Vietnam”.

Ілон Маск досяг дивовижних успіхів у створенні електромобілів і запуску ракет. Але те, що ти – найбагатша людина у світі, не означає, що ти здатен розв’язати усі проблеми у світі.