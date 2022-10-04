Вибач, Ілоне Маску, у тебе немає формули, як закінчити війну в Україні – The Washington Post

Тут стільки невігластва та омани, що це сколихнуло Twitter на найближчі кілька днів. Дійсно, і президент України, і міністр закордонних справ вже виступили з твітами, заперечуючи проти легкої спроби Маска віддати частину їхньої країни. Важко перевершити реакцію пародійного звіту: “Ілон Маск аналізує Росію/Україну, оскільки він є експертом у невдалих спробах захоплення”.

Ризикуючи підживити ненаситну любов Маска до уваги — про що, зрештою, і йдеться, — варто зазначити, що те, що він пропонує, не є ані практичним, ані моральним. Росія вторглася в Україну і, згідно з міжнародним правом, не має права проводити референдуми про те, до складу якої країни українці хотіли б входити – незалежно від того, чи проходять вибори під наглядом ООН, чи ні. Це було б схоже на те, що Путін вторгся б на Аляску і вимагав провести референдум про те, чи хочуть жителі Аляски знову бути частиною Росії.

Враховуючи, скільки людей було або вбито, або депортовано в регіонах, окупованих Росією, незрозуміло, хто взагалі міг би складати електорат: чи дозволили б голосувати українцям, які втекли від російської навали? Українці вже чітко озвучили свої побажання: ​​понад 90 відсотків проголосували за незалежність у 1991 році і понад 90 відсотків підтримують військовий спротив окупації сьогодні. Нам не потрібен референдум, щоб знати, до складу якої країни хотіли б входити українці: вони демонструють це, виборюючи свою свободу дорогою ціною.

Як не дивно, враховуючи те, скільки Маск робить, щоб допомогти Україні зі своїми супутниковими терміналами Starlink, його недолугі твіти демонструють підступний вплив російської пропаганди. Чи справді було помилкою радянського лідера Микити Хрущова, коли в 1954 році передав Крим, який колись був частиною Російської імперії, Українській Радянській Соціалістичній Республіці? Так, звичайно, думає російський диктатор Володимир Путін, але навіть у 1991 році більшість кримчан проголосували за те, щоб бути частиною незалежної України. Слід визнати, що підтримка незалежності була набагато нижчою в Криму (54 відсотки), ніж в решті країни через велику кількість етнічних росіян, але той референдум мав набагато більшу легітимність, ніж фіктивне голосування, яке Путін влаштував у 2014 році, щоб виправдати свою анексію Криму. Євросоюз і США не визнають анексію Криму Росією — то навіщо це Маску?

Щодо заключної частини мирного плану Маска: Україна завжди була нейтральною, оскільки НАТО не прийняло її в члени. Це не завадило Путіну вторгнутися у 2014 році або знову у 2022 році. Чому зобов’язання України до нейтралітету запобіжить подальшій російській агресії в майбутньому? У березні Київ фактично пропонував залишатися нейтральним, якщо це принесе мир — але це не спрацювало.

Звичайно, автор лише торкається поверхні проблем із пропозицією Маска, яка ігнорує той факт, що Путін щойно анексував чотири регіони України, де його війська стрімко втрачають позиції. У п’ятницю російський диктатор заявив: “Люди, які живуть у Луганську та Донецьку, у Херсоні та Запоріжжі, назавжди стали нашими громадянами”. Чому Маск думає, що Путін відмовиться від цієї обіцянки лише тому, що жителі цих регіонів проголосували за те, щоб залишитися частиною України? Путін ніколи не поважав результати демократії в Росії, Україні чи будь-де ще. (Насправді його п’ятнична промова включала розлогу скаргу про те, наскільки жахливою є демократія).

Хоча Маск, вочевидь, мало знає про Україну, автор віддає йому належне за добрі наміри: боляче дивитися, як триває війна, дорогою ціною людських життів, і страшно слухати погрози Путіна застосувати ядерну зброю. Це може призвести до природного імпульсу спробувати “розв’язати” проблему — спробувати знайти якусь магічну формулу, яка б задовольнила обидві сторони та принесла мир. Але, якби ця формула існувала, вона б уже була реалізована.

Війна виникає, коли принаймні одна сторона не вважає, що існує мирний спосіб виправити свої вимоги. У цьому випадку між Путіним і народом України існує фундаментальна розбіжність: українці вважають, що вони мають право бути незалежною національною державою з дружніми відносинами із Заходом. Путін – ні; як він часто давав зрозуміти, він розглядає Україну як норовливу провінцію Росії, яку необхідно силою возз’єднати з Батьківщиною.