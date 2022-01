Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Суїні відстежує літак Маска із червня 2020 року. Декілька програм дозволяють відстежувати комерційні рейси, але власники та оператори приватних літаків намагаються літати під радаром. За даними USA Today, Суїні вирішив це, отримавши публічні дані від Федерального управління авіації. Він створив бота, пов’язаного з обліковим записом Twitter з назвою ElonJet, котрий публікує оновлення щоразу, коли літак Ілона Маска злітає та приземляється.

Ідея не сподобалась американському винахіднику, тож він звернувся до студента із проханням закрити обліковий запис, пояснивши, що його діяльність становить загрозу безпеці бізнесмена.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5

— Elon Musk’s Jet (@ElonJet) January 26, 2022