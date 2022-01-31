19-річний студент із Флориди Джек Суїні відхилив пропозицію у $5000 від американського винахідника та підприємця Ілона Маска за видалення облікового запису у Twitter, котрий відстежує приватний літак мільярдера.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Суїні відстежує літак Маска із червня 2020 року. Декілька програм дозволяють відстежувати комерційні рейси, але власники та оператори приватних літаків намагаються літати під радаром. За даними USA Today, Суїні вирішив це, отримавши публічні дані від Федерального управління авіації. Він створив бота, пов’язаного з обліковим записом Twitter з назвою ElonJet, котрий публікує оновлення щоразу, коли літак Ілона Маска злітає та приземляється.

Ідея не сподобалась американському винахіднику, тож він звернувся до студента із проханням закрити обліковий запис, пояснивши, що його діяльність становить загрозу безпеці бізнесмена.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5 — Elon Musk’s Jet (@ElonJet) January 26, 2022

Зрештою, Ілон Маск запропонував підлітку $5000.

Своєю чергою, студент зауважив, що цієї суми недостатньо, аби окупити працю, яку він вкладає у розвиток облікового запису. І наголосив, що отримання Tesla Model 3 у подарунок було б еквівалентною заміною. Після відмови, він запропонував Маску збільшити викуп до $50 000.

Підприємець вирішив далі не торгуватись та зауважив, що “не вважає правильним платити за закриття” акаунту.

Водночас Суїні зазначив, що вже отримав пропозиції на оплату в біткойнах від людей, котрі підтримують ідею студента.

Пізніше, він все ж зробив Маску іншу пропозицію та попросив пройти стажування в його компанії. Наразі невідомо, чи дійшли сторони до компромісу.

Однак, ElonJet досі залишається активним.