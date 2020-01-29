Про це повідомляє агенство Reuters.
28 січня в Сенаті закінчився третій й останній день відкритих суперечок за участю адвокатів Дональда Трампа в справі щодо його імпічменту. Адвокатська група заявила, що “прийшов час з цим покінчити” і закликала сенаторів відхилити звинувачення та виправдати американського лідера.
Адвокати американського лідера продовжують наполягати на тому, що інший розвиток подій буде “масовим втручанням у вибори”.
“До виборів всього кілька місяців. Американський народ має право обирати свого президента. Скасування минулих виборів (запланованих на 3 листопада — ред.) та масове втручання в майбутні вибори завдадуть серйозної шкоди народу Сполучених Штатів танашій великій країні. Сенат не може допустити, щоб це відбулося. Тому ми закликаємо Сенат відхилити ці статті імпічменту”, — заявив адвокат Пет Чиполлоне.
Детальніше про те, в чому звинувачується Трамп, як відбувається процес в Сенаті, хто основні гравці, чи виступить Трамп в Сенаті та коли буде прийнято остаточне рішення в справі щодо імпічменту — читайте в матеріалі.
- Раніше повідомлялося, що судовий процес у справі про імпічмент Трампа розпочався зі шпильок та роздратувань, адже адвокати президента і члени палати, які також є менеджерами в судовому процесі, почали сперечатися щодо правил, які регулюватимуть процес.
- 22 січня Сенат все-таки затвердив резолюцію яка визначає порядок проведення процесу з імпічменту президента США Дональда Трампа.