Про це повідомляє агенство Reuters.

28 січня в Сенаті закінчився третій й останній день відкритих суперечок за участю адвокатів Дональда Трампа в справі щодо його імпічменту. Адвокатська група заявила, що “прийшов час з цим покінчити” і закликала сенаторів відхилити звинувачення та виправдати американського лідера.

Адвокати американського лідера продовжують наполягати на тому, що інший розвиток подій буде “масовим втручанням у вибори”.

“До виборів всього кілька місяців. Американський народ має право обирати свого президента. Скасування минулих виборів (запланованих на 3 листопада — ред.) та масове втручання в майбутні вибори завдадуть серйозної шкоди народу Сполучених Штатів танашій великій країні. Сенат не може допустити, щоб це відбулося. Тому ми закликаємо Сенат відхилити ці статті імпічменту”, — заявив адвокат Пет Чиполлоне.

Детальніше про те, в чому звинувачується Трамп, як відбувається процес в Сенаті, хто основні гравці, чи виступить Трамп в Сенаті та коли буде прийнято остаточне рішення в справі щодо імпічменту — читайте в матеріалі.