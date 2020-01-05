Імпорт України з Оману займає 0,012% всього імпорту країни.

Інформація про це опублікована на офіційному сайті міністерства закордонних справ України.

“Товарообіг товарами між Україною та Султанатом Оман у 2018 року склав 66,21 млн. дол. США. При цьому, на український експорт припало 59,15 млн. дол. США (174,0% від показників аналогічного періоду 2017 року), імпорт – 7,06 млн. дол. США (134,7%). Позитивне для України сальдо становило 52,09 млн. дол. США”, – сказано в повідомленні.

При цьому уточнюється, що Україна експортує в Султанат жири і масла рослинного та тваринного походження, чорні метали та харчову продукцію. Імпорт з Оману складається в основному з полімерів і пластмас.

Відзначається, що загальний експорт продукції з України за 2018 рік склав 47,3 млрд дол. США, а імпорт – 56,9 млрд дол. США.

Таким чином, експорт в Оман з України становить 0,125% від усього експорту країни, а імпорт – 0,012% від усього українського імпорту.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський разом з родиною полетів в Оман.

В Султанаті Оман Зеленський зупинився в найдорожчому готелі.