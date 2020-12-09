Інавгурація обраного президента США Джо Байдена відбудеться здебільшого у віртуальному форматі, з огляду на ситуацію з епідемією коронавірусу.

Про це повідомив американському телеканалу CNN член Палати представників США, співголова комітету з інавгурації Джим Кліберн.

За його словами, церемонія інавгурації Байдена, швидше за все, буде на 75-80% віртуальною.

“Я думаю, що президент буде приведений до присяги у традиційний спосіб, але на 75-80% ця інавгурація, ймовірно, буде віртуальною”, – зазначив Кліберн.

За його словами, захід пройде в такому ж форматі, як і передвиборний з’їзд Демократичної партії в Мілуокі (штат Вісконсин) у серпні 2020 року. Він був проведений переважно в режимі онлайн.

Згідно з даними CNN, розглядається можливість того, що Байден прибуде до Вашингтона з Уілмінгтона (штат Делавер) на поїзді Amtrak. Так новообраний президент США добирався на роботу, коли був сенатором від штату Делавер.

Раніше Джо Байден розповів, що планує прийняти присягу 20 січня 2021 року на сходах Капітолію США. Однак зазначалося, що церемонія його інавгурації матиме більш віртуальний характер, з огляду на епідемію коронавірусу. За словами Байдена, “головне – захистити людей”.

“Я здогадуюся, що не буде гігантського інавгураційного параду, але ви побачите багато віртуальної активності в штатах по всій Америці. Ми залучимо ще більше людей, ніж раніше”, – відзначав Байден.

Інавгураційний комітет, якому доручено збір коштів і організація інавгураційних заходів, обіцяє, що в своєму плануванні він приділятиме пріоритетну увагу “забезпеченню безпеки людей і запобіганню поширенню COVID-19”.