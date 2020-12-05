У п’ятницю, 4 грудня, Каліфорнія засвідчила результати президентських виборів і призначила 55 виборників, які пообіцяли голосувати за демократа Джо Байдена, офіційно передавши йому більшість голосів. Це дозволить Байдену перемогти Трампа.

Про це повідомляє The Associated Press.

Офіційне схвалення держсекретарем Алексом Паділою перемоги Байдена у штаті збільшило результат Байдена до 279 голосів виборників. Для перемоги було достатньо 270 голосів.

Хоча вже декілька тижнів очевидно, що Байден виграв президентські вибори з результатом понад 270 голосів виборників, затвердження результатів у Каліфорнії фактично відкриває двері Білого дому для нового президента. Про це розповів Едвард Б. Фоулі, професор права в Університеті штату Огайо.

“Це юридична віха і перший крок до закріплення статусу президента за Байденом. Все, що було до цього, базувалося на тому, що ми називаємо проєкціями”, – сказав Фолі.

Наступної п’ятниці виборники зустрінуться з колегами в кожному штаті, щоб офіційно проголосувати за наступного президента. У більшості штатів існують закони, які прив’язують виборників до переможця всенародного голосування в їхньому штаті. Немає жодних припущень того, хто з виборників голосуватиме проти Байдена, навіть якщо він виграв у їхньому штаті.

Результати голосування Колегії виборників мають бути отримані та затверджені Конгресом 6 січня. Хоча законодавці можуть заперечити проти прийняття голосів, це все одно не завадить Байдену стати президентом.

Тим часом Трамп намагається відтягнути поразку. Так, у штаті Пенсільванія 75 депутатів-республіканців підписали заяву, в якій закликають Конгрес заблокувати голоси виборників штату за Байдена. Але американський сенатор від Республіканської партії Пат Тумі незабаром після цього заявив, що не буде заперечувати проти голосів виборників у Пенсильванії, підкреслюючи неможливість змінити результати виборів через Конгрес.

“З практичної точки зору ми знаємо, що інаугурація Джо Байдена відбудеться 20 січня”, – сказав Фолі.

Це було зрозуміло ще тоді, коли підрахунок поштових бюлетенів поступово підтверджував перемогу Байдена в достатній кількості штатів, щоб здобути перемогу в Колегії виборників. Ще більш очевидною ситуація стала наприкінці листопада, коли кожен штат, у якому переміг Байден, визнав його переможцем своїх виборів і призначив своїх виборників. Трамп безрезультатно намагався перешкодити цим штатам визнати Байдена переможцем та призначити виборників.

Однак Трамп не докладав зусиль у глибоко демократичній Каліфорнії, найнаселенішому штаті в країні з найбільшою кількістю голосів виборників. Ще три штати, у яких виграв Байден – Колорадо, Гаваї та Нью-Джерсі – ще не підтвердили свої результати. Після цього Байден отримає 306 голосів виборників проти 232 голосів Трампа.

Трамп та його союзники ініціювали щонайменше 50 судових справ. Через суд команда президента намагається скасувати результати в Байдена в Арізоні, Джорджії, Мічигані, Пенсільванії та Вісконсіні. Понад 30 позовів було відхилено.

Також Трамп думав, що республіканські органи штатів можуть призначити виборників, які йому чимось зобов’язані. Однак на цю авантюру ніхто не наважиться. Схоже, Трампу залишається лише одне – гідно прийняти поразку.