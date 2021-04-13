«Інцидент з непристойним відео»: 11 затриманих у Дубаї українок депортували

Про це в коментарі #Буквам повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
“Ввечері 12 квітня влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь у відвертій фотосесії”, – повідомив він.
За його словами, ще одну українку не депортували через те, що вона підхопила коронавірус. Вона буде депортована після одужання.
Ніколенко зазначив, що усій групі заборонили подальший в’їзд на територію ОАЕ.
Він також додав, що в Дубаї громадянки України отримали мінімальне з можливих покарань. За словами представника МЗС, орім депортації, їм загрожували чималий штраф та ув’язнення терміном до шести місяців.
“Для безпечних подорожей за кордон закликаємо громадян України суворо дотримуватися законодавства та правил поведінки в країнах перебування”, – резюмував він.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що громадянкам України, затриманим у Дубаї, не давали змоги вийти на зв’язок навіть з адвокатами.
- Раніше в мережі спливли фото та відео, на яких можна побачити понад 10 оголених жінок, що позують на балконі висотної будівлі у курортному районі Дубая. Процес зйомок зафільмувала людина, що знаходилася у сусідньому хмарочосі.
- Згодом поліція Дубая повідомила про появу в Мережі “непристойного” відео та проінформувала про арешт людей на ньому зображених.