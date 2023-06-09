Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який розкидав саморізи для сповільнення колон Збройних сил України у Лимані.

Джерело: СБУ.

Зловмисником виявився 26-річний мешканець Лимана. Упродовж травня цього року він збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Найбільше його цікавили точні координати блокпостів та об’єктів “Укрзалізниці”.

Ці відомості він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи “Купол”, з яким раніше навчався у школі. Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу “Одноклассники”.

Крім того, слідство встановило, що під час боїв за Лиман фігурант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ.

Для цього він потайки розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зараз ворожий інформатор перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.