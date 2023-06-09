Джерело: СБУ.
Зловмисником виявився 26-річний мешканець Лимана. Упродовж травня цього року він збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.
Найбільше його цікавили точні координати блокпостів та об’єктів “Укрзалізниці”.
Ці відомості він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи “Купол”, з яким раніше навчався у школі. Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу “Одноклассники”.
Крім того, слідство встановило, що під час боїв за Лиман фігурант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ.
Для цього він потайки розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Зараз ворожий інформатор перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
- У прифронтових районах Донецької області викрито російську інформаторку. Вона відслідковувала маршрути переміщення сил ЗСУ на Слов’янському і Краматорському напрямках.
- 12 років за ґратами проведе інформаторка РФ, яка намагалася виявити бойові дрони ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.
- Служба безпеки України заявила, що на Дніпропетровщині затримала російського агента. Він збирав розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ.