#Букви підготували фотопідбірку про те, як зараз живе Італія.
В регіоні Венето заявили про передчасне закриття Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу. Карнавал розпочався 8 лютого та мав тривати до 25 лютого.
11 невеликих містечок в двох північних регіонах Ломбардія та Венето з населенням близько 50 тис. осіб закриті на карантин.
Приклад такого містечка, комуна Сан-Фьорано, вулиці порожні:
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У багатьох містах вводяться суворі обмежувальні заходи. Зараз відомо про 229 підтверджених випадків хвороби. Першою жертвою коронавируса став житель району Венето, 77-річний Адріано Тревизан, який помер в лікарні під час лікування від пневмонії.
Коли влади регіону Ломбардія заявили про третю смерті від коронавируса — почалася масштабна паніка. Полиці супермаркетів Мілана та інших міст спорожніли. Наразі жертвами вірусу стали 6 осіб.
У містах, які не закриті на картин, людей на вулицях поменшало:
У Instagram можна зустріти різноманітні види захисту від коронавірусу, навіть ось такі:
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.
- Завтра збереться тимчасова протиепідемічна комісія Закарпатської обласної держадміністрації. На порядку денному — запобігання занесенню коронавірусу з Італії.