Італію накрила спалах китайського коронавірусу COVID-19. Влада оголосила про надзвичайний стан та намагаються з'ясувати, як вірус потрапив в країну.

#Букви підготували фотопідбірку про те, як зараз живе Італія.

В регіоні Венето заявили про передчасне закриття Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу. Карнавал розпочався 8 лютого та мав тривати до 25 лютого.

11 невеликих містечок в двох північних регіонах Ломбардія та Венето з населенням близько 50 тис. осіб закриті на карантин.

Приклад такого містечка, комуна Сан-Фьорано, вулиці порожні:

У багатьох містах вводяться суворі обмежувальні заходи. Зараз відомо про 229 підтверджених випадків хвороби. Першою жертвою коронавируса став житель району Венето, 77-річний Адріано Тревизан, який помер в лікарні під час лікування від пневмонії.

Коли влади регіону Ломбардія заявили про третю смерті від коронавируса — почалася масштабна паніка. Полиці супермаркетів Мілана та інших міст спорожніли. Наразі жертвами вірусу стали 6 осіб.

У містах, які не закриті на картин, людей на вулицях поменшало:

У Instagram можна зустріти різноманітні види захисту від коронавірусу, навіть ось такі: