Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Він зазначив, що сторінка Асоціації родин захисників “Азовсталі” вже розблокована в Instagram.

“Дякуємо Meta за швидку реакцію та чекаємо відновлення інших сторінок, повʼязаних з “Азовом”, – наголосив Михайло Федоров.

9 серпня Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників “Азовсталі”. На ній рідні оборонців Маріуполя повідомляли про все, що відбувається з захисниками “Азовсталі”, які були вимушені здатись у полон російським окупантам.

При спробі зайти на обліковий запис, з’являвся надпис, що “посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджене або сторінку видалено”.

Варто зауважити, що Instagram часто опиняється під шквалом критики за видалення чи цензурування дописів про повномасштабну війну Росії проти України.

Зокрема соцмережа регулярно видаляє контент про війну чи із критикою росіян, який публікують українські користувачі чи українські ЗМІ.

Асоціація родин захисників “Азовсталі” була створена 1 червня. Основна мета створення – здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя.