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Інвентар для фітнесу на 1,5 млн гривень: у селі під Краматорськом, де до війни проживало 400 людей, оголосили новий тендер

У смт Олександрівка, яке знаходиться під Краматорськом Донецької області, оголосили про новий тендер — понад 1,5 млн гривень на закупівлю спортивних тренажерів та інвентаря для фітнесу. У населеному пункті до війни проживали трохи більше, ніж 400 людей.

Середа, 21 червня 2023, 11:23
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Джерело: Prozzoro. 

Скільки нині жителів залишилося в смт у результаті повномасштабного вторгнення невідомо, але, ймовірно, набагато менше. Населений пункт розташований поблизу Краматорська та Слов’янська, що відносно недалеко від Бахмута.

Аукціон завершився 19 червня. У торгах брали участь дві компанії, але виграло тендер — ТОВ “ДАЙРЕКТ СПОРТ”. Компанія зареєстрована 20 квітня 2018 року у Києві, як пише Opendatabot. Керівником вказано особу з ім’ям Кучера Олександр Миколайович.

Замовником спортивного інвентарю виступила Олександрівська селищна рада. Тендер передбачає закупівлю:

  • бігових доріжок;
  • тренажерів;
  • велотренажерів;
  • гантель та гирі;
  • шаф для одягу;
  • м’ячів (волейбольних, баскетбольних, футбольних, для фітнесу);
  • килимків для фітнесу;
  • та інших спортивних товарів.

Фото: Prozzoro

Теги: Prozzoro, бюджетні кошти, державний бюджет, держзакупівлі, Донецька область

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