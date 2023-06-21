Інвентар для фітнесу на 1,5 млн гривень: у селі під Краматорськом, де до війни проживало 400 людей, оголосили новий тендер

Джерело: Prozzoro.
Скільки нині жителів залишилося в смт у результаті повномасштабного вторгнення невідомо, але, ймовірно, набагато менше. Населений пункт розташований поблизу Краматорська та Слов’янська, що відносно недалеко від Бахмута.
Аукціон завершився 19 червня. У торгах брали участь дві компанії, але виграло тендер — ТОВ “ДАЙРЕКТ СПОРТ”. Компанія зареєстрована 20 квітня 2018 року у Києві, як пише Opendatabot. Керівником вказано особу з ім’ям Кучера Олександр Миколайович.
Замовником спортивного інвентарю виступила Олександрівська селищна рада. Тендер передбачає закупівлю:
- бігових доріжок;
- тренажерів;
- велотренажерів;
- гантель та гирі;
- шаф для одягу;
- м’ячів (волейбольних, баскетбольних, футбольних, для фітнесу);
- килимків для фітнесу;
- та інших спортивних товарів.
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