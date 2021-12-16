Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова президента компанії Акіо Тойода.
Половиною заявленої суми буде інвестовано гібриди, автомобілі на водні та будівництво заводу в США з виробництва батарей для електрокарів. Решту витратять на виробництво електромобілів.
“Ми не зосереджуватимося на чомусь одному. Натомість зачекаємо, аби зрозуміти куди рухається ринок і тим самим надамо людям вибір”, – відмітив президент компанії.
Відповідно до заявленого плану, Toyota випустить 30 нових моделей повністю електричних авто або близько 3,5 млн електромобілів за 10 років.
У листопаді 2021 року Toyota відмовилася приєднуватись до зобов’язання про поетапну відмову від автомобілів на викопному паливі до 2040 року. У компанії стверджували, що не всі регіони будуть готові до переходу на екологічно чисті автомобілі.
- У вересні автомобілебудівна компанія Ford оголосила про великі інвестиції в виробництво електромобілів в США, пообіцявши побудувати свій найбільший в історії завод в Теннессі та два акумуляторних парки в Кентуккі.
- У серпні італійський автомобільний виробник Ferrari повідомив, що відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння й випускатиме електромобілі.
- У липні німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.