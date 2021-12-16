Японський виробник автомобілів Toyota анонсував виділення $70 млрд на електрифікацію своїх авто до 2030 року.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на слова президента компанії Акіо Тойода.

Половиною заявленої суми буде інвестовано гібриди, автомобілі на водні та будівництво заводу в США з виробництва батарей для електрокарів. Решту витратять на виробництво електромобілів.

“Ми не зосереджуватимося на чомусь одному. Натомість зачекаємо, аби зрозуміти куди рухається ринок і тим самим надамо людям вибір”, – відмітив президент компанії.

Відповідно до заявленого плану, Toyota випустить 30 нових моделей повністю електричних авто або близько 3,5 млн електромобілів за 10 років.

У листопаді 2021 року Toyota відмовилася приєднуватись до зобов’язання про поетапну відмову від автомобілів на викопному паливі до 2040 року. У компанії стверджували, що не всі регіони будуть готові до переходу на екологічно чисті автомобілі.