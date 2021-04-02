Представники США та Ірану наступного тижня проведуть переговори через посередників у Відні.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

За даними джерел агентства, представники Тегерану та Вашингтона поїдуть до Відня наступного тижня в рамках зусиль по відродженню ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами. При цьому прямих переговорів вони проводити не будуть.

Попри те, що Тегеран категорично відмовився від очних переговорів, присутність Ірану та США в австрійській столиці означатиме крок вперед у зусиллях щодо приведення всіх сторін у відповідність домовленостей.

Сторони запланували врегулювати спірні моменти протягом двох місяців.

Колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди у 2018 році та ввів санкції проти Ірану, що спонукало Тегеран порушити деякі ядерні обмеження пакту. Його наступник Джо Байден хоче відродити угоду, але Вашингтон і Тегеран не можуть вирішити, хто повинен зробити перший крок.

“Іран та США будуть в одному місті, але не в одній кімнаті”, – заявило європейське дипломатичне джерело.

Західний дипломат сказав, що буде застосовано підхід човникової дипломатії.

Під час переговорів сторони повинні обговорити список санкцій, які Сполучені Штати можуть скасувати, та ядерних зобов’язань, які повинен виконати Іран.

“Мета: швидко завершити скасування санкцій та ядерні заходи для скасування цих санкцій… Жодної зустрічі Іран – США. Це зайве”, – заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

Іранський чиновник заявив, що представник Ірану Роб Меллі та радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван будуть у Відні. Однак іранська сторона наполягає на тому, що прямих чи опосередкованих зустрічей між іранськими та американськими чиновниками не буде.

Сторони планують домовитися про скасування американських економічних санкції проти Тегерану в обмін на обмеження ядерної програми Ірану, щоб ускладнити розробку ядерної зброї.