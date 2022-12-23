Про це повідомляє DW.

“Ми попереджаємо про подальші наміри Ірану, які вони намагаються зберегти в таємниці, про поглиблення та нарощування постачань передової зброї до Росії, розширення проєкту зі збагачення урану та посилення атак на дружні мусульманські країни в регіоні”, – зазначив Давид Барнеа.

Оцінки глави “Моссаду” озвучені після того, як США раніше у грудні висловили тривогу щодо можливості “повномасштабного оборонного партнерства” між Тегераном та Москвою.

У листопаді Тегеран визнав, що відправляв безпілотні літальні апарати (БПЛА) Росії, але при цьому заявив, що вони були поставлені до початку війни РФ в Україні.

У заяві постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд від 22 грудня наголошувалося, що Росія – постійний член Ради Безпеки ООН, використовує зброю, придбану в Ірану та КНДР – порушуючи резолюції Ради безпеки.

“Ми не допустимо, щоб у розпорядженні режиму аятола з’явилася ядерна зброя. Не тільки в найближчі роки, ніколи. Це моє зобов’язання, це зобов’язання “Моссаду”. Парадоксальним чином навіть зараз на Заході лунають голоси, що закликають до підписання нової ядерної угоди з Іраном. При цьому ігнорується відверта брехня іранської сторони, записана в угоді”, – заявив Давид Барнеа.

А також додав, що організація працює над створенням альянсів із країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими Ізраїль досі не налагодив офіційні відносини. За його словами, це необхідно для того, щоб наростити міць, яка дасть змогу ефективно і потужно протистояти спільним викликам.

Довідково. Моссад політична розвідка Ізраїлю, за своїм призначенням та функціями є аналогом американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Вважається однією з найбільш ефективних і професійних спецслужб у світі. “Моссад” збирає та аналізує розвідувальну інформацію, а також проводить таємні спеціальні операції за межами країни.