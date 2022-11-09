Міністр розвідки Ірану Есмаїл Хатіб заявив своєму регіональному супернику Саудівській Аравії 9 листопада, що немає жодних гарантій, що Тегеран продовжить своє "стратегічне терпіння".

Про це пише Reuters.

Хатіб наголосив, що досі Іран “виявляв стратегічне терпіння з твердою раціональністю, але він не може гарантувати, що воно не закінчиться, якщо військові дії триватимуть”.

“Якщо Іран вирішить помститися і покарати, скляні палаци розваляться, і в цих країнах більше не буде стабільності”, – пригрозив він.

Іран звинуватив іноземних ворогів у розпалюванні заворушень. Країна зіштовхнулася з постійними антиурядовими протестами після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі за “невідповідний одяг”, а саме за нібито неналежне носіння хіджабу, та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.

Протести, які є одним із найсміливіших викликів духовним лідерам Ірану за останні десятиліття, набирають дедалі більшої сили. Ці протести розчаровують владу, яка намагалася покласти відповідальність за заворушення на зовнішніх ворогів Ірану та їхніх агентів, проте в цю історію майже ніхто з іранців не вірить.

Минулого місяця командир Корпусу вартових революції Ірану Хосейн Саламі попередив Ер-Ріяд Саудівської Аравії про контроль над своїми ЗМІ.

Протести іранців з усіх верств суспільства перетворилися на один із найбільших викликів для духовних лідерів Ірану з часів Ісламської революції 1979 року.

“Я попереджаю правлячу сім’ю Саудівської Аравії… Слідкуйте за своєю поведінкою та контролюйте ці ЗМІ… інакше ви заплатите ціну. Це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся в наші державні справи через ці ЗМІ. Ми сказали вам, Будьте обережні”, – наголосив Саламі.

Раніше Wall Street Journal повідомили, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами розвідданими, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на цілі в королівстві.

Так, згідно з інформацією, Іран готовий атакувати як їхнє королівство, так і іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

У відповідь Саудівська Аравія, США та низка інших сусідніх держав підвищили бойову готовність своїх збройних сил.

Вже 2 листопада Іран заперечив, що несе загрозу для Саудівської Аравії.