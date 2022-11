Про це пише Reuters.

Речник Ради національної безпеки наголосив, що США стурбовані картиною загрози, і “залишаються в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією”.

“Ми без вагань діятимемо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні”, – зазначив він.

Посадовець виступив після того, як у Wall Street Journal повідомили, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами розвідданими, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на цілі в королівстві.

Так, згідно з інформацією, Іран готовий атакувати як їхнє королівство, так і іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

У відповідь Саудівська Аравія, США та низка інших сусідніх держав підвищили бойову готовність своїх збройних сил.

Сполучені Штати заявили, що Іран постачав РФ безпілотники для використання у війні проти України, що спонукало Вашингтон відкласти зусилля щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, від якої експрезидент Дональд Трамп відмовився у 2018 році.

Останніми тижнями президент Джо Байден розбирався з Саудівською Аравією після того, як очолювана нею організація ОПЕК+ прийняла рішення скоротити видобуток нафти, що викликало побоювання щодо стрибка цін на бензин у Сполучених Штатах.

Варто зазначити, що Іран зіштовхнувся з постійними антиурядовими протестами після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні після того, як її затримала поліція моралі за “невідповідний одяг”, а саме за нібито неналежне носіння хіджаба, та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні.

Протести, які є одним із найсміливіших викликів духовним лідерам Ірану за останні десятиліття, набирають дедалі більшої сили. Ці протести розчаровують владу, яка намагалася покласти відповідальність за заворушення на зовнішніх ворогів Ірану та їхніх агентів, проте в цю історію майже ніхто з іранців не вірить.

“Люди ризикують своїм життям, щоб вийти на вулиці, але надія на те, що вони зможуть перемогти режим, набагато більша, ніж їхні страхи”, — сказав Омід Мемаріан, старший аналітик в організації Democracy for the Arab World Now (DAWN).

У повідомленні зауважили, що протестувальники з усіх верств населення взяли участь у демонстраціях, зокрема студенти та жінки відіграли важливу роль.

“Ці протести розглядаються як можливість досягти якихось змін… це момент, на який вони сподіваються”, — сказав Санам Вакіл, заступник директора Королівського інституту міжнародних відносин.

За даними інформаційного агентства HRANA, щонайменше чотирьох учнів середньої школи Бахонар у місті Сенендедж заарештовано силами безпеки. Крім того, жорстка судова система Ірану проведе відкритий суд над близько тисячею осіб, звинувачених у заворушеннях у Тегерані, таким чином влада Ірану активізує свої зусилля щодо придушення багатотижневих протестів.

Своєю чергою, Сполучені Штати Америки запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до придушення загальнонаціональних протестів в Ірані. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США віддані підтримці іранського народу та забезпеченню притягнення до відповідальності тих, хто винен у жорстокому придушенні загальнонаціональних протестів в Ірані.