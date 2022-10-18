Іран пообіцяв РФ надати ракети "земля-земля" на додаток до безпілотників, повідомили двоє високопоставлених іранських посадовців і двоє іранських дипломатів, що може викликати обурення Сполучених Штатів та інших західних держав.

Про це пише Reuters.

Угоду уклали 6 жовтня, коли іранська делегація на чолі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером відвідали Москву для переговорів щодо постачання зброї.

“Росіяни просили більше безпілотників та іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема сімейства ракет Fateh і Zolfaghar”, — сказав один з іранських дипломатів, який був поінформований про поїздку.

Західний посадовець, проінформований про це, підтвердив, що між Іраном і РФ існує угода про надання балістичних ракет класу “земля-земля” малого радіуса дії, зокрема Zolfaghar.

Одним із безпілотників, які Іран погодився поставити, є Shahed-136. Fateh-110 і Zolfaghar — це іранські балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Іранський дипломат відкинув твердження західних офіційних осіб про те, що такі передачі порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

“Де їх використовують — це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо покласти край кризі дипломатичним шляхом”, – виправдовувався дипломат.

Минулими тижнями Україна повідомила про низку атак РФ з використанням безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Міністерство закордонних справ Ірану у вівторок відкинуло повідомлення про постачання Іраном безпілотників та іншої зброї РФ для використання в Україні, тоді як Кремль у вівторок заперечив, що його сили використовували іранські безпілотники.

Відповідаючи на запитання, чи використовувала РФ іранські безпілотники в Україні, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про їх використання.

Поява іранських ракет на додаток до безпілотників в арсеналі Москви у війні з Україною підвищить напруженість між Іраном і США та іншими західними державами.

Державний департамент США оцінив, що іранські безпілотники були використані в понеділок під час ранкової атаки на столицю України Київ у годину пік. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також звинуватила Тегеран у брехні.

Європейський дипломат зауважив, що РФ стає все важче виробляти зброю для себе через санкції щодо її промислового сектора, і тому вона звертається до імпорту таких партнерів, як Іран і Північна Корея.

Кілька країн Європейського Союзу в понеділок закликали ввести санкції проти Ірану через постачання безпілотників РФ, оскільки блок погодив окремий набір санкцій через придушення Тегераном заворушень.

Ставки високі для Ірану, який веде переговори із західними державами про відновлення угоди 2015 року, яка пом’якшить санкції проти Тегерана в обмін на обмеження його ядерної діяльності.

Переговори зайшли в глухий кут, і будь-які суперечки між Тегераном і західними державами щодо продажу зброї РФ або придушення заворушень Іраном можуть послабити зусилля з укладання угоди.

Сполучені Штати згодні з оцінками Великої Британії та Франції про те, що постачання Іраном безпілотників РФ порушить резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалила угоду 2015 року.

Західний посадовець, який відмовився назвати свою особу через делікатний характер питання, наголосив, що, як і безпілотники, перекидання ракет також порушить резолюцію ООН 2231.

Декілька високопоставлених іранських посадовців обурені “несправедливими” запланованими санкціями проти Ірану через його постачання зброї до РФ.

У вересні Тегеран відхилив запит президента Путіна на постачання Іраном сучасних ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності Arash 2, повідомили Reuters троє іранських посадовців.

Коли його запитали про причину відмови, один із посадовців назвав кілька проблем, зокрема “деякі технічні проблеми”. Також там стурбовані тим, якщо РФ використає цей дрон Arash 2 в Україні, “американці можуть отримати доступ до наших технологій”.

За даними дипломатичних джерел Reuters, іранські дрони, про які мовиться, підпадають під режим контролю за ракетними технологіями (MTCR), неофіційну політичну домовленість між державами, яка прагне обмежити розповсюдження ракет і ракетних технологій й продаж яких порушує резолюцію.

Довідка. MTCR — це неформальна асоціація країн, уряди яких домовилися дотримуватися відповідних правил у галузі нерозповсюдження ракетного обладнання та технологій подвійного використання.

Shahed-136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений 2020 року. Має дальність польоту до 2500 км та бойову частину масою від 40–50 кг. Вперше був представлений у 2020 році.

Ймовірно, ефективна дальність польоту “Shahed-136” становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 м з крейсерською швидкістю 180 км/год. БПЛА має гучний двигун MD 550 або 3W, тому політ ударного дрона можливо почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити — за допомогою радару.

Система наведення БПЛА — інерціальна. Має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу — 200 кг, загальну довжину — 3,5 метра та розмах крил — 2,5 метра. Маса осколково-фугасної бойової частини — 40-50 кілограмів.

Arash-2 — дрон-камікадзе дальнього радіуса дії іранської розробки, представлений публічно у вересні 2022 року. БПЛА є модернізацією та подальшим розвитком дрона Arash-1, що має можливість декількох змін напрямків руху перед ураженням цілі.