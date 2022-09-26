Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.

У документі зазначено, що блок керування польотом (FCU) містив п’ять виготовлених на замовлення друкованих плат (PCB). Останні мали всередині американські процесори TMS320 F28335.

Видання Defense Express повідомило, що ця компанія також виробляє товари для оборонного сектору. Знайдені процесори вільно доступні на ринку. За їхніми даними, Shahed-131 є попередньою версією Shahed-136. Ймовірно, вони максимально уніфіковані, а саме електронікою.

У блоці керування двигуном (ECU) знайдено друковану плату з процесором Texas Instruments. За результатами оцінки, модуль може контролювати всі характеристики двигуна під час польоту.

По Одесі та Миколаєву Shahed-136 завдавали ударів. Проте спорідненість з Shahed-131 свідчить, що, можливо, Іран використовує аналогічні компоненти і в більш сучасних версіях.