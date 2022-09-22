Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Близько 20.00 воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе “Shahed-136” виробництва Ірану.
20 вересня близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збили ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва, який російські окупанти маркують як “Герань-2”.
Довідка. Shahed 136 ― безпілотний літальний апарат-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.
- У небі над Херсонською областю Повітряні сили Збройних сил України ліквідували російський штурмовик Су-25.
- Триває двісті одинадцята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. За добу російські окупанти завдали 4 ракетні та 17 авіаційних ударів, а також здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.
- В Україні триває 211-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 22 вересня воїни ЗСУ ліквідували вже понад 55,5 тисячі російських загарбників.