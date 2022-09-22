22 вересня українські військовослужбовці на Миколаївщині збили відразу чотири ворожих дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Близько 20.00 воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе “Shahed-136” виробництва Ірану.

20 вересня близько 16.00 години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збили ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136” іранського виробництва, який російські окупанти маркують як “Герань-2”.

Довідка. Shahed 136 ― безпілотний літальний апарат-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.