Уряд Ірландії на рік зупинив безвізовий режим для переселенців із 20 країн Європи. Проте для громадян України безвізовий режим залишається.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Ірландії.

“Уряд погодився зі спільною пропозицією міністра юстиції Хелен Макенті та міністра закордонних справ Саймона Ковені щодо використання Ірландією варіанту тимчасового зупинення дії угоди Ради Європи про скасування візи для переселенців терміном на 12 місяців”, – йдеться у повідомленні.

Безвізовий режим зупиняється для переселенців із Бельгії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Італії, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Ці країни підписали угоду Ради Європи про скасування віз для вимушено переміщених осіб. Згідно з нею, країни видають переселенцям проїзні документи, які дозволяють людям подорожувати до інших країн, які підписали угоду без візи чи попереднього дозволу. Такий візит може тривати не більш ніж 3 місяці.

Проте варто зауважити, що це рішення не впливає на безвізовий режим для громадян України, який запровадили з 25 лютого після повномасштабного вторгнення Росії.

“Це рішення допоможе захистити українців та представників інших національностей, які втікають від повномасштабної війни, оскільки зменшить випадки зловживання цією системою”, – зауважив міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені.

Уряд погодився на тимчасове призупинення безвізового режиму, щоб захистити цілісність систем імміграції та міжнародного захисту. Адже деякі біженці зловживають безвізом. Офіс міжнародного захисту отримує заяви від деяких людей, які вже отримали статус біженця іншими державами.

“Останніми місяцями ми бачили, що звільнення від віз, передбачене угодою Ради Європи, використовується, у тому числі тими, хто в’їжджає в державу і згодом вимагає міжнародного захисту, попри те, що їм уже надано такий захист іншою європейською державою”, – зазначається у повідомленні.