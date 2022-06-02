Сенат Ірландії засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, визнавши його геноцидом українського народу.

Про це у Twitter написав голова ірландського Сенату Марк Дейлі.

Він опублікував фото відповідної резолюції, в якій, зокрема, мовиться про те, що влада Росії повинна нести відповідальність за ці дії.

“… незаконне вторгнення РФ на територію України також є актом геноциду. Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні”, – написав Марк Дейлі.