Про це у Twitter написав голова ірландського Сенату Марк Дейлі.
Він опублікував фото відповідної резолюції, в якій, зокрема, мовиться про те, що влада Росії повинна нести відповідальність за ці дії.
“… незаконне вторгнення РФ на територію України також є актом геноциду. Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні”, – написав Марк Дейлі.
“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th
— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022
- Нагадаємо, понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів з питань геноциду вважають, що є достатньо доказів, аби зробити висновок, що РФ підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.
- Також чеський сенат визнав злочини російської армії проти України геноцидом українського народу. Відтак сенатори затвердили подальшу допомогу Україні.
- Окрім цього литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання Росії державою-терористом, а її дії в Україні – геноцидом.
- Раніше парламент Канади одноголосно визнав російську агресію в Україні актом геноциду.
- Також парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу.
- Окрім цього парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.