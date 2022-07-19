Ірину Венедіктову звільнено з посади генпрокурорки

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України. "За" виступили 264 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Під час засідання Ірина Венедіктова була присутня. Нардеп додав, що в залі засідань під час голосування гучних заяв або звинувачень не було.

Найбільше виступили “за” члени партії “Слуга народу” — 198 голосів. Жодного голосу не віддали депутати від “Європейської солідарності” та “Голосу”. Інші голоси:

“Батьківщина” – 10;

“Платформа за життя та мир” – 14;

“За майбутнє” – 9;

“Довіра” – 17;

“Відновлення України” – 10;

Позафракційні – 6.

Ярослав Железняк додав, що на сьогодні не виносили питання призначення заміни.