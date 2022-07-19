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Ірину Венедіктову звільнено з посади генпрокурорки

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади Генпрокурора України. "За" виступили 264 народні депутати.

Вівторок, 19 липня 2022, 13:15
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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Під час засідання Ірина Венедіктова була присутня. Нардеп додав, що в залі засідань під час голосування гучних заяв або звинувачень не було.

Найбільше виступили “за” члени партії “Слуга народу” — 198 голосів. Жодного голосу не віддали депутати від “Європейської солідарності” та “Голосу”. Інші голоси:

  • “Батьківщина” – 10;
  • “Платформа за життя та мир” – 14;
  • “За майбутнє” – 9;
  • “Довіра” – 17;
  • “Відновлення України” – 10;
  • Позафракційні – 6.

Ярослав Железняк додав, що на сьогодні не виносили питання призначення заміни.

Теги: звільнення, Верховна Рада, Генпрокуратура, Ірина Венедіктова, Офіс генпрокурора

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