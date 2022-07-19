Ірину Венедіктову звільнено з посади генпрокурорки

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Під час засідання Ірина Венедіктова була присутня. Нардеп додав, що в залі засідань під час голосування гучних заяв або звинувачень не було.
Найбільше виступили “за” члени партії “Слуга народу” — 198 голосів. Жодного голосу не віддали депутати від “Європейської солідарності” та “Голосу”. Інші голоси:
- “Батьківщина” – 10;
- “Платформа за життя та мир” – 14;
- “За майбутнє” – 9;
- “Довіра” – 17;
- “Відновлення України” – 10;
- Позафракційні – 6.
Ярослав Железняк додав, що на сьогодні не виносили питання призначення заміни.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відсторонив Генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Опісля в.о. генпрокурора Офіс президента призначив Олексія Симоненка, котрого у 2020 році Національне антикорупційне бюро звинуватило у “незаконному” втручанні в розслідування справи про корупцію.
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Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс подання до Верховної Ради про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.