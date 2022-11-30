Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.
Внаслідок насильницької колективізації сільського господарства в СРСР, що проводилася при правлінні Йосипа Сталіна, у країні виник масовий голод, жертвами якого стали мільйони осіб. Катастрофа була свідомо спровокована керівництвом Радянського Союзу.
“Голодомор укладається до списку людиноненависницьких злочинів тоталітарних систем, внаслідок яких у Європі в першій половині XX століття було знищено мільйони осіб. З сьогоднішньої перспективи це слід кваліфікувати в історико-політичному трактуванні як геноцид”, – наголошується у резолюції бундестагу.
Депутати ФРН наголосили, що події 1930-х років свідчать про прагнення радянського керівництва контролювати та пригнічувати селян, а також український спосіб життя, мову та культуру. “Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не тільки її хліборобські регіони”, йдеться у тексті документа.
Згідно із заявою, Голодомор припадає на період наймасовіших злочинів проти людяності на європейському континенті, жорстокість яких до того часу була неможливою уявити.
Раніше президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії із рішенням щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.
- Український журналіст, публіцист, історик і головний редактор “Історичної правди” Вахтанг Кіпіані разом із заступником головного редактора видання, істориком і журналістом Олександром Зінченком за кілька годин зібрали 100 тисяч гривень на переклад документальних свідчень про Голодомор.
- 26 листопада були 90-ті роковини Голодомору – акту геноциду, який влаштував радянський режим проти українського народу у 1932-1933 роках. Президент Польщі Анджей Дуда вшанував день пам’яті мільйонів жертв Голодомору в Україні й зазначив, що вічна ганьба послідовникам масштабного голоду, які зараз бомблять українські міста.
- Голодомор – один із найстрашніших злочинів, який не лише забрав життя мільйонів невинних людей, але й лишив глибокий травматичний слід для всього народу.
- Щодо переосмислення трагедії Голодомору в умовах російсько-української війни #Букви поспілкувалися з журналістом, публіцистом і письменником Віталієм Портниковим.