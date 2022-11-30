Ввечері 30 листопада німецький бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Відповідну резолюцію під назвою "Голодомор в Україні: згадка – пам'ять – застереження" внесли коаліційні фракції Соціал-демократична партія Німеччини, "Союз 90/Зелені", Вільна демоератична партія та ХДС/ХСС.

Про це повідомляє пресслужба Бундестагу.

Внаслідок насильницької колективізації сільського господарства в СРСР, що проводилася при правлінні Йосипа Сталіна, у країні виник масовий голод, жертвами якого стали мільйони осіб. Катастрофа була свідомо спровокована керівництвом Радянського Союзу.

“Голодомор укладається до списку людиноненависницьких злочинів тоталітарних систем, внаслідок яких у Європі в першій половині XX століття було знищено мільйони осіб. З сьогоднішньої перспективи це слід кваліфікувати в історико-політичному трактуванні як геноцид”, – наголошується у резолюції бундестагу.

Депутати ФРН наголосили, що події 1930-х років свідчать про прагнення радянського керівництва контролювати та пригнічувати селян, а також український спосіб життя, мову та культуру. “Від голоду та репресій постраждала вся Україна, а не тільки її хліборобські регіони”, йдеться у тексті документа.

Згідно із заявою, Голодомор припадає на період наймасовіших злочинів проти людяності на європейському континенті, жорстокість яких до того часу була неможливою уявити.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав рішення парламентів Ірландії, Молдови та Румунії із рішенням щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Румунія вирішила приєднатися до демократичних країн світу завдяки цьому історичному рішенню. Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Александру Мурару зазначив, що вони долучилися до держав, які визнають і беруть на себе не лише вшанування пам’яті голоду 1932-1933 років, але й “визнання геноциду, систематичних дій, прямих, цинічних, злочинних дій Радянського Союзу та його керівників щодо фізичного знищення української нації”.