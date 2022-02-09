Хосе Буено заявив, що напружена ситуація має вирішуватися у форматі діалогу й іспанський уряд співпрацює із партнерами в рамках ЄС, НАТО та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). На сьогодні погодили низку санкційних заходів, які будуть дуже швидко запроваджені у разі військової агресії проти України.

“Звісно, що це не є сценарієм, який ми хотіли би бачити, але ми до нього готові, і готові всі разом”, – сказав Альбарес Буено.

Поки головною метою не є запроваджувати санкції як попередження, а знайти рішення, що буде ґрунтуватися на міжнародному праві. Зокрема для того, щоб захистити європейські держави та принципи.

Стосовно постачання озброєння України міністр зазначив, що їхня політика полягає в мирному вирішенні ситуації. Голова МЗС Іспанії додав, що зараз час дипломатичних зусиль і переговорів, а не над “якимись гіпотетичними сценаріями, які поки що не відповідають реальності”.