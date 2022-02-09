Хосе Буено заявив, що напружена ситуація має вирішуватися у форматі діалогу й іспанський уряд співпрацює із партнерами в рамках ЄС, НАТО та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). На сьогодні погодили низку санкційних заходів, які будуть дуже швидко запроваджені у разі військової агресії проти України.
“Звісно, що це не є сценарієм, який ми хотіли би бачити, але ми до нього готові, і готові всі разом”, – сказав Альбарес Буено.
Поки головною метою не є запроваджувати санкції як попередження, а знайти рішення, що буде ґрунтуватися на міжнародному праві. Зокрема для того, щоб захистити європейські держави та принципи.
Стосовно постачання озброєння України міністр зазначив, що їхня політика полягає в мирному вирішенні ситуації. Голова МЗС Іспанії додав, що зараз час дипломатичних зусиль і переговорів, а не над “якимись гіпотетичними сценаріями, які поки що не відповідають реальності”.
- Нагадаємо, що Європейський центральний банк попередив про можливі кібератаки на банки з боку Росії. Британський національний центр кібербезпеки також попередив великі організації, щоб зміцнити свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруги навколо України.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у неофіційній розмові назвав президента РФ Володимира Путіна “хлопцем з ядерною зброєю і без друзів”. Він жартував і про лідерів інших країн.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив президента Російської Федерації Володимира Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.