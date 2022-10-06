Сьогодні, 6 жовтня, Іспанія відправила в Україну вісім позашляховиків, дві машини швидкої допомоги та п'ять тонн лікарських засобів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про відправлення чергової партії гуманітарної допомоги для України.

Ця допомога через 4-5 днів сушею прибуде в Польщу, а потім попрямує в Україну. Найближчими днями Іспанія обіцяє передати ще 12 вантажівок: їх морем привезуть у близьку до України країну, а потім — відправлять безпосередньо в Україну.

“Це пріоритети, які Україна наразі має, і це те, чого вони від нас вимагають. Війна дуже жорстока, є багато поранених, і їм терміново потрібні медикаменти”, — сказала міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Крім повідомлень про те, що на листопад готується ще одна партія зброї, міністерка розповіла про те, що буде розширена програма підготовки українських військових, які зараз перебувають у Сарагосі.

Також Маргарита Роблес розповіла, що відвідає столицю Арагону, де збирається провести невелику зустріч з українськими військовими, а також відвідати поранених, які перебувають у військовому госпіталі.

Станом на зараз Іспанія відправила Україні військової та гуманітарної допомоги 31 літаком, майже 80 ваговозами й двома кораблями.

“Загалом допомога складалася з польової артилерії, пального, бронетехніки, ракетних комплексів точкової оборони, медичного, речового та зимового спорядження. Крім того, українські війська в Іспанії почали проходити базову підготовку”, – підсумували в МЗС Іспанії.

Нагадаємо, що 30 вересня Міністерство оборони Іспанії повідомило про виліт військово медично-транспортного літака Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 у напрямку Польщі. На борту літака – 300 кг медикаментів, які призначені для України. Серед них індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори.

У Польщі їх передадуть українським представникам. У Генштабі наголосили, що ці матеріали служитимуть для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.