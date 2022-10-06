Про це йдеться у повідомленні уряду Фінляндії.

У повідомленні зазначається, що Фінляндія надасть додаткові кошти на військову допомогу Україні. Сьогодні, 6 жовтня, президент Саулі Нііністе ухвалив це рішення. Це вже дев’ятий вантаж військової допомоги з Фінляндії в Україну.

У відомстві наголосили, що для того, аби гарантувати безпечне доставлення допомоги, Фінляндія не буде розголошувати її зміст, спосіб доставлення чи графік відправлення. Проте в уряді зауважили, що ця допомога “враховує потреби України й наявні ресурси Сил оборони”.

“Оборонна боротьба України триває. На жаль, здається, що війна може тривати ще довго. Фінляндія продовжує підтримку України”, – прокоментував фінський міністр оборони Антті Кейкконен.

Нагадаємо, що 4 жовтня міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що підготовка до відправлення дев’ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення.

Варто зазначити, що уряд Фінляндії арештував активи громадян Росії, які потрапили під санкції Європейського Союзу, на суму майже 189 мільйонів євро. Арешти стосуються як окремих осіб, так і десятків організацій, включених до санкційного списку ЄС через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

Росіяни втратили велику кількість таких активів, як акції та кошти, що перебувають на рахунках. Також конфісковано об’єкти нерухомості, промислову сировину та транспортні засоби.