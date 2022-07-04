Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що населення Німеччині має об’єднатися, щоб впоратися з "історичним викликом" стрімкого зростання вартості життя внаслідок російської агресії проти України.

Про це інформує американський телеканал CNN, посилаючись на промову канцлера ФРН після зустрічі з лідерами профспілок і об’єднань роботодавців.

Він попередив, що сьогоднішня криза не мине за кілька місяців, тож суспільство має бути готовим до того, що ця ситуація не зміниться в осяжному майбутньому.

“Агресивна війна Росії проти України змінила все, і в той самий час ланцюги постачання все ще порушені через пандемію та загальна невизначеність зростає. Ми пройдемо кризу, лише якщо спільно домовимося про рішення”, – наголосив Шольц.

4 липня канцлер Німеччини розпочав серію зустрічей, щоб стимулювати “дух єдності” у так званих “узгоджених діях” з профспілками, роботодавцями, Федеральним банком, науковцями та урядом, щоб впоратися з проблемами інфляції, спричиненими різким зростанням витрат на енергію.

За його словами, Німеччина витратить 30 мільярдів євро, щоб допомогти домогосподарствам зі зростаючими витратами.