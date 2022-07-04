Про це інформує американський телеканал CNN, посилаючись на промову канцлера ФРН після зустрічі з лідерами профспілок і об’єднань роботодавців.
Він попередив, що сьогоднішня криза не мине за кілька місяців, тож суспільство має бути готовим до того, що ця ситуація не зміниться в осяжному майбутньому.
“Агресивна війна Росії проти України змінила все, і в той самий час ланцюги постачання все ще порушені через пандемію та загальна невизначеність зростає. Ми пройдемо кризу, лише якщо спільно домовимося про рішення”, – наголосив Шольц.
4 липня канцлер Німеччини розпочав серію зустрічей, щоб стимулювати “дух єдності” у так званих “узгоджених діях” з профспілками, роботодавцями, Федеральним банком, науковцями та урядом, щоб впоратися з проблемами інфляції, спричиненими різким зростанням витрат на енергію.
За його словами, Німеччина витратить 30 мільярдів євро, щоб допомогти домогосподарствам зі зростаючими витратами.
- Нагадаємо, тривале зростання загального рівня цін у Великій Британії становить 9,1%, що є найвищим показником за останні 40 років.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.
- Американський інвестор та автор відомої книги “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кіосакі заявив, що вже найближчим часом інфляція злетить і порадив інвестувати не в біткоїн, золото або срібло, а в харчові продукти.