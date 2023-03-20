Президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь 19 березня, ймовірно, щоб створити імідж невразливості та продемонструвати позицію лідера, який бере безпосередню участь у війні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що візит Путіна до Маріуполя включав постановочні зустрічі з мешканцями, “дивну поїздку містом”, де за кермом був нібито сам глава держави, а також брифінг віцепрем’єр-міністра Росії Марата Хуснулліна щодо відновлювальних робіт у місті.

“Кремль, ймовірно, представив перший візит Путіна в окуповану Україну за межі Криму як спонтанний візит, щоб зобразити главу держави непереможним лідером воєнного часу, який може без побоювань відвідувати зону бойових дій”, – пишуть аналітики.

Як повідомляється, ймовірно, Путін вирішив відвідати саме Маріуполь, оскільки це місто, захоплене з травня 2022 року, розташоване далеко від лінії фронту. Путін також, ймовірно, планував, що його візит стане відповіддю на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт за причетність до воєнних злочинів, пов’язаних із депортацією українських дітей, щонайменше 1000 з яких росіяни вивезли лише з Маріуполя.

Наголошено, що Путін, ймовірно, намагався зобразити свою роль у депортації дітей і руйнуванні Маріуполя як таку, що знаходиться поза юрисдикцією міжнародного співтовариства, а себе – як такого, що перебуває в безпеці від українських військових за 80 км на північ від Маріуполя.

Нагадаємо, що 19 березня Путін відвідав тимчасово окуповане місто Маріуполь Донецької області. Незапланована поїздка сигналізує про те, що Кремль намагається продовжувати роботу у звичному режимі, відкидаючи видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна.

Крім того, додамо, що 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.