Про це повідомляє наукове видання ScinceAlert.

Зауважимо, що світлини зробив космічний апарат Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids, а зіткнення відбулося на відстані приблизно 11 млн кілометрів від Землі. Після цього італійський космічний апарат пролетів повз місце вибуху, сфотографував наслідки та передав фото на Землю.

На зображенні видно стан астероїдів Дідім та Діморф до та після зіткнення, а також уламки навколо. Діаметр Діморфа – 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда (Дідім) завширшки 780 метрів. Обидва знаходяться на відстані 11 мільйонів кілометрів від нашої планети.

Here are the first images taken by #LICIACube of #DARTmission impact on asteroid #Dimorphos.

Now weeks and months of hard work are now starting for scientists and technicians involved in this mission, so stay tuned because we will have a lot to tell! pic.twitter.com/kVz1WmcsL7

— LICIACube (@LICIACube) September 27, 2022