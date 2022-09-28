Про це повідомляє наукове видання ScinceAlert.

Зауважимо, що світлини зробив космічний апарат Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids, а зіткнення відбулося на відстані приблизно 11 млн кілометрів від Землі. Після цього італійський космічний апарат пролетів повз місце вибуху, сфотографував наслідки та передав фото на Землю.

На зображенні видно стан астероїдів Дідім та Діморф до та після зіткнення, а також уламки навколо. Діаметр Діморфа – 160 метрів, він обертається навколо більшого астероїда (Дідім) завширшки 780 метрів. Обидва знаходяться на відстані 11 мільйонів кілометрів від нашої планети.

Знімки допоможуть вченим зрозуміти структуру та склад Діморфа. Також днями астрономи опублікують інші фото.

Нагадаємо, що у такий спосіб вчені намагалися з’ясувати, чи буде зіткнення ефективним способом зміни курсу астероїда в разі загрози для Землі.