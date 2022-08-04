Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало відео космічної туманності Котяче Око.

Відео опубліковано в Instagram-акаунті Hubble Space Telescope.

У дописі до відео вказано, що космічна туманність утворюється, коли схожа на Сонце зірка викидає свої зовнішні газові шари, створюючи тим самим яскраву туманність дивовижної форми.

Зазначається, що туманність Котяче Око могла утворитись від зірки, яка втратила свою масу через низку імпульсів з інтервалом у 1500 років.

Кожна пилова оболонка Котячого Ока, яка утворилась, містить стільки ж маси, скільки всі планети нашої Сонячної системи разом узяті.

Туманність Котяче Око знаходиться на відстані близько 3000 світлових років від планети Земля у сузір’ї Дракона.