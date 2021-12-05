Стоматологу в Італії загрожють кримінальні справи за спробу отримати щеплення від коронавірусу у підробну руку з силікону.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Медсестра в північному місті Бьєлла Філіппа Буа розповіла, шо відчула на дотик щось не те: шкіра була холодною та липкою, а колір був занадто світлим. Спочатку вона подумала, що у 57-річного чоловіка була ампутована кінцівка і він запропонував протез замість руки. Але коли вона підняла його сорочку, то побачила силіконову руку.

Тоді вона зрозуміла, що чоловік намагався змусити її ввести вакцину в фальшиву руку. Зрештою, він і сам зізнався – сказав, що вакцинуватися не хоче, але хоче отримати сертифікат, необхідний, щоб відвідувати ресторани, кінотеатри, театри та інші громадські місця в Італії.

Ніяких сварок він не влаштовував і спокійно залишив центр вакцинації після своєї невдалої спроби. Але оскільки він дантист, а вакцинація для медичного персоналу в Італії є обов’язковою, його вже відсторонили від роботи.

Керівництво центру вакцинації повідомило прокуратуру про цей інцидент.

Видання зазначає, що в Італії досить високий рівень рівень вакцинації (85% населення віком від 12 років). Проте люди у віці від 30 до 59 років часто відмовляються щепитися: майже 3,5 мільйона ще не отримали навіть першої дози.