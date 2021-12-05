Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.
Медсестра в північному місті Бьєлла Філіппа Буа розповіла, шо відчула на дотик щось не те: шкіра була холодною та липкою, а колір був занадто світлим. Спочатку вона подумала, що у 57-річного чоловіка була ампутована кінцівка і він запропонував протез замість руки. Але коли вона підняла його сорочку, то побачила силіконову руку.
Тоді вона зрозуміла, що чоловік намагався змусити її ввести вакцину в фальшиву руку. Зрештою, він і сам зізнався – сказав, що вакцинуватися не хоче, але хоче отримати сертифікат, необхідний, щоб відвідувати ресторани, кінотеатри, театри та інші громадські місця в Італії.
Ніяких сварок він не влаштовував і спокійно залишив центр вакцинації після своєї невдалої спроби. Але оскільки він дантист, а вакцинація для медичного персоналу в Італії є обов’язковою, його вже відсторонили від роботи.
Керівництво центру вакцинації повідомило прокуратуру про цей інцидент.
Видання зазначає, що в Італії досить високий рівень рівень вакцинації (85% населення віком від 12 років). Проте люди у віці від 30 до 59 років часто відмовляються щепитися: майже 3,5 мільйона ще не отримали навіть першої дози.
- 4 грудня в Утрехті (Нідерланди) кілька тисяч осіб вийшли на акцію протесту проти нових карантинних обмежень.
- До того повідомлялося, що парламент Німеччини має намір розглянути запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для певних категорій громадян у країні.
- Нагадаємо, Європейська комісія пропонує змінити термін дії сертифікатів вакцинації проти COVID-19 для поїздок до країн Євросоюзу.
- А у Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин.