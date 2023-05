ЮНЕСКО планує надати Україні 120 млн доларів до кінця 2024 року

Джерело: Урядовий портал.

У понеділок під час 216 сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в Парижі було презентовано доповідь генеральної директорки організації Одрі Азуле про вжиті заходи щодо виконання “Програми дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні”.

Розробка та затвердження рішення “Програма дій та надзвичайної допомоги ЮНЕСКО Україні” відбулися ще у березні 2022 року на прохання держав-членів ЮНЕСКО у якості реакції організації на повномасштабну війну РФ проти України.

За результатами доповіді країни-члени, подолавши спротив РФ, з суттєвою перевагою голосів 27 голосів “за” та 2 – “проти” (РФ та КНР) затвердили проєкт рішення про подальше надання допомоги Україні – “Report on UNESCO’s actions and emergency assistance programme for Ukraine”. Очікується, що загальна сума подальшої допомоги сягатиме 120 млн дол. США та буде мобілізована до кінця 2024 року.

У своїй доповіді гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, серед іншого, згадала статистику, яка наочно демонструє завдані війною збитки. Зокрема, збитки, завдані сектору культури, оцінюються ЮНЕСКО в 15,2 млрд доларів; пошкодження – 2,6 млрд доларів; потреби на відновлення – 6,9 млрд доларів.

Зокрема, пошкодження, завдані сектору освіти, сягають 4,4 млрд доларів. А загальні витрати, необхідні на відновлення галузі – 7,8 млрд доларів.

У МЗС зазначили, що завдяки реалізації цієї програми допомоги, ЮНЕСКО вже мобілізувало значні ресурси для допомоги Україні – у грошовій та натуральній формі на суму 30,5 млн дол. США. Проте, потреби на відновлення та реконструкцію України залишаються значно більшими за вже отриману підтримку.

“ЮНЕСКО і надалі активно продовжуватиме спрямовувати свої зусилля на мобілізацію міжнародної спільноти, налагодження нових партнерств та накопичення додаткових ресурсів задля підтримки України”, – повідомили у МЗС України.

А також додали, що ЮНЕСКО продовжуватиме моніторинг ситуації в Україні в межах її міжнародно визнаних кордонів задля забезпечення прямої участі організації у реалізації необхідних заходів в межах її мандату, в тому числі за допомогою координатора програм ЮНЕСКО в Україні.