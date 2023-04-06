Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) передав Україні 70 автомобілів для надання допомоги дітям від народження до трьох років.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Зазначається, що автомобілі використовуватимуться патронажними медсестрами для надання допомоги дітям від народження до трьох років. Вони будуть передані до 65 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) в 11 областях країни, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій.

Автомобілі закуплено коштом ЮНІСЕФ та на пожертви громадян Королівства Нідерландів.

У відомстві зауважили, що МОЗ разом із ЮНІСЕФ реалізують спільну програму “Турбота з народження вдома”, що передбачає впровадження універсально-прогресивної моделі домашніх візитів для покращення надання медико-соціальної допомоги родинам із дітьми від 0 до 3 років на первинній ланці.

Відтак, сімʼї отримують допомогу від медичних працівників не лише зі звичних питань, як-от вимірювання зросту чи ваги дитини, а й у питаннях імунізації, грудного вигодовування, харчування, санітарії, гігієни, позитивного батьківства та виявлення ризиків вад розвитку.

За даними МОЗ, програма домашніх візитів “Турбота з народження вдома” вже впроваджується у пілотному режимі в Донецькій, Житомирській та Кіровоградській областях. У 2023 році вона буде розширена ще на 8 регіонів України: Одеську, Львівську, Полтавську, Дніпропетровську, Вінницьку, Рівненську, Київську області та місто Київ.

Під час урочистого заходу з передачі автомобілів міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко подякував ЮНІСЕФ та Нідерландам за надану допомогу : “Дякую ЮНІСЕФ та громадянам Королівства Нідерланди за їх пожертви. Сім’ї з дітьми, що проживають у віддалених населених пунктах, потребують особливої уваги. Наразі потреба в візитах патронажних медсестер дуже велика. Передані автомобілі дозволять їм охопити ще віддаленіші громади, а отже більше вагітних та родин із дітьми отримають необхідну допомогу”.