Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україні 35 200 доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ у Facebook.

Крім того, ще 657 тисяч доз на підтримку Національної програми імунізації та надолуження пропущених щеплень згідно з Національним календарем щеплень ЮНІСЕФ надішле у квітні.

У відомстві пояснили, що ця партія вакцин прибула у відповідь на два підтверджені випадки кору в Україні. А також зазначили, що вакцини надано безоплатно, як гуманітарну допомогу.

За даними МОЗ, специфічного лікування від кору не існує. Єдиний надійний захист від цієї хвороби – вакцинація. Дві дози – в 1 рік та у 6 років – забезпечують надійний захист.

Спалахи кору – циклічні і стаються кожні 5–6 років через недостатній рівень охоплення щепленнями. Останній спалах в Україні тривав у 2017–2019 роках.

Зазначимо, що у лютому цього року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надав 55 електрогенераторів для українських центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відтак вже найближчими тижнями обладнання буде доставлено.

У МОЗ розповіли, що цього року ЮНІСЕФ надасть медичним закладам близько 300 генераторів завдяки ініціативам Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, ЄС, Республіки Корея, Іспанії, Великобританії та Бюро гуманітарної допомоги USAID.