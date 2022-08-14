Третій президент України Віктор Ющенко закликав міського голову Львова Андрія Садового похоронити легендарну зв’язкову Дарію Гусяк поруч із її однодумцями, зокрема з подругою Катериною Зарицькою.

Текст колективного звернення Ющенко оприлюднив у Facebook.

12 серпня 2022 року відійшла у кращі світи багатолітня політзв’язкиня, зв’язкова Головного командира Української Повстанської Армії генерала Романа Шухевича Дарія Гусяк.

“Ми просимо Вас поховати українську героїню, яка витримала нелюдські тортури в тюрмах і таборах МГБ-КГБ СССР, але не зламалася, на полі почесних поховань Личаківського Цвинтаря N°67 поряд з Катериною Зарицькою, Михайлом Сорокою, поряд з кенотафом її командира, провідними членами ОУН Омеляном Ковалем, Григорієм Васьковичем, генерал-майором, Героєм України Сергієм Кульчицьким”, – йдеться у зверненні.

Окрім Віктора Ющенка звернення підтримали, зокрема багаторічний політв’язень, народний депутат України VIII скликання, син Головного командира Української Повстанської Армії генерала Романа Шухевича – Юрій Шухевич, голова Світового конгресу Українців Павло Грод, голова Конгресу Українських Націоналістів Степан Брацюнь, міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко та інші.

Раніше Андрій Садовий зазначив, що останнім прихистком Дарії Гусак стане Поле почесних поховань Меморіалу пам’яті героїв ОУН-УПА Личаківського кладовища. Там разом з упівцями похована ще одна зв’язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків, та голова Львівського крайового братства ветеранів Олесь Гуменюк.

Водночас проти цього категорично виступив багаторічний політв’язень радянських таборів Юрій Шухевич. За його словами, Дарія Гусяк має бути похована поряд зі своїми однодумцями та близькими друзями, зокрема Катериною Зарицькою, з якою вони разом відбували ув’язнення.