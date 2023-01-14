14 січня російські військові завдали удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області. Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram.

За її словами, внаслідок ворожого обстрілу на території об’єкта виникла пожежа: “Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі”, — йдеться в повідомленні.

Попередньою, постраждалих та загиблих немає. Під час тривоги працівники перебували в укриттях.

Також для мінімізації наслідків ракетних ударів, як запевнила Онищук, ділянку дороги поруч з інфраструктурним об’єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.

Крім того, успішно спрацювали й сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети.