За даними ЗМІ, Ізраїль відхилив запит США про надання дозволу Німеччині передати Україні протитанкові ракети. Йдеться про ракети Spike, які Німеччина виготовляє за ізраїльською технологією.

Про це повідомляє американське видання Axios.

Посилаючись на свої джерела у США та Ізраїлі Axios зазначає, що заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль два тижні тому зустрівся у Вашингтоні з гендиректором міноборони Ізраїлю Аміром Ешелем.

Під час зустрічі Каль порушив питання щодо зусиль Білого дому, які спрямовані на те, щоб змусити інші держави допомогти Україні з озброєнням.

Зокрема Каль запитав у Ешеля, чи надасть Ізраїль дозвіл на те, щоб Німеччина передала Україні протитанкові ракети Spike. Однак Ешель відмовив американському посадовцю наголосивши, що Ізраїль готовий допомагати Україні лише нелетальним військовим спорядженням.

Амір Ешель додав, що Тель-Авів занепокоєний можливою смертю російського солдата зі зброї ізраїльського виробництва, адже це може призвести до того, що Москва вплине на безпеку Ізраїля у Сирії.