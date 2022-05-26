Про це повідомляє американське видання Axios.
Посилаючись на свої джерела у США та Ізраїлі Axios зазначає, що заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колін Каль два тижні тому зустрівся у Вашингтоні з гендиректором міноборони Ізраїлю Аміром Ешелем.
Під час зустрічі Каль порушив питання щодо зусиль Білого дому, які спрямовані на те, щоб змусити інші держави допомогти Україні з озброєнням.
Зокрема Каль запитав у Ешеля, чи надасть Ізраїль дозвіл на те, щоб Німеччина передала Україні протитанкові ракети Spike. Однак Ешель відмовив американському посадовцю наголосивши, що Ізраїль готовий допомагати Україні лише нелетальним військовим спорядженням.
Амір Ешель додав, що Тель-Авів занепокоєний можливою смертю російського солдата зі зброї ізраїльського виробництва, адже це може призвести до того, що Москва вплине на безпеку Ізраїля у Сирії.
- Нагадаємо, Ізраїль виділить квоту для лікування українських військовослужбовців, що були поранені внаслідок російської збройної агресії. Вони отримуватимуть медичну допомогу в ізраїльських шпиталях.
- Раніше у ЗМІ повідомляли, що дипломатичні “напади” Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ на Ізраїль та заяви про “єврейську кров” Адольфа Гітлера вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів пришвидшити постачання зброї для українських бійців.