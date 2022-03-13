Ізраїль засуджує невиправдане вторгнення в Україну і закликає РФ припинити обстріл і атаки.

Про це повідомив почесний консул країни Олег Вишняков у Facebook, посилаючись на слова міністра закордонних справ Ізраїлю Яїру Лапіда.

Глава МЗС Ізраїлю у своїй заяві для преси за підсумками робочої зустрічі з главою МЗС Румунії Богданом Аурескою в Бухаресті наголосив, що Ізраїль засуджує вторгнення РФ в Україну.

Він зазначив, що напад позбавлений будь-якого виправдання, і закликав РФ припинити обстріли й атаки та вирішити цей конфлікт за столом переговорів.

За словами Лапіда, Ізраїль “зробить усе можливе, щоб допомогти досягти мирного рішення”.

“Ми працюємо у повній координації з нашим союзником, Сполученими Штатами, та з нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії”, – заявив ізраїльський міністр.

Як відомо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Ізраїль може відіграти важливу роль у переговорах України з РФ для припинення війни – і як посередник, і як країна для переговорів.