Про це повідомив почесний консул країни Олег Вишняков у Facebook, посилаючись на слова міністра закордонних справ Ізраїлю Яїру Лапіда.
Глава МЗС Ізраїлю у своїй заяві для преси за підсумками робочої зустрічі з главою МЗС Румунії Богданом Аурескою в Бухаресті наголосив, що Ізраїль засуджує вторгнення РФ в Україну.
Він зазначив, що напад позбавлений будь-якого виправдання, і закликав РФ припинити обстріли й атаки та вирішити цей конфлікт за столом переговорів.
За словами Лапіда, Ізраїль “зробить усе можливе, щоб допомогти досягти мирного рішення”.
“Ми працюємо у повній координації з нашим союзником, Сполученими Штатами, та з нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії”, – заявив ізраїльський міністр.
Як відомо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Ізраїль може відіграти важливу роль у переговорах України з РФ для припинення війни – і як посередник, і як країна для переговорів.
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