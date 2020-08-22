Професор Роні Гамза, керівник "Коронавірусного центру" Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу.

На думку Гамза, паломництво хасидів може стати епіцентром поширення коронавірусної інфекції.

“Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем. Водночас очікується, що тисячі людей повернуться до Ізраїлю і будуть поширювати вірус далі” – сказав професор.

Як відомо, щороку тисячі хасидів приїжджають до Умані на єврейський Новий рік. Вони відвідують могилу рабина Нахмана, який відродив хасидський рух.

Цього року святкування припадає на період з 18 по 20 вересня.

Попри заклики уряду України та Ізраїлю скасувати поїздки хасиди все одно планують політ.

“Я закликаю вас ввести заборону на ці святкування цьогоріч у рамках зусиль всієї світової спільноти щодо зупинки цієї жахливої пандемії”, – написав Гамза Зеленському.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.