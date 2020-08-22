Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення пов’язане з пандемією коронавірусу.
На думку Гамза, паломництво хасидів може стати епіцентром поширення коронавірусної інфекції.
“Очікується, що подібні збори в такі смутні часи викличуть масові випадки зараження туристів і місцевих жителів, що стане важким тягарем для місцевих медичних систем. Водночас очікується, що тисячі людей повернуться до Ізраїлю і будуть поширювати вірус далі” – сказав професор.
Як відомо, щороку тисячі хасидів приїжджають до Умані на єврейський Новий рік. Вони відвідують могилу рабина Нахмана, який відродив хасидський рух.
Цього року святкування припадає на період з 18 по 20 вересня.
Попри заклики уряду України та Ізраїлю скасувати поїздки хасиди все одно планують політ.
“Я закликаю вас ввести заборону на ці святкування цьогоріч у рамках зусиль всієї світової спільноти щодо зупинки цієї жахливої пандемії”, – написав Гамза Зеленському.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Раніше повідомлялося, що у вересні в Україні очікується масове паломництво хасидів до міста Умань — від 5 до 10 тисяч вірян.
- 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блок-пости на в’їздах.
- Згодом стало відомо, що Кабінетом Міністрів введено обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року.
- Напередодні з’явилася інформація, що мер міста Умань Олександр Цебрій ночував під Офісом президента Володимира Зеленського. Спонукало мера на такий крок можливе паломництво хасидів до Умані.