У травні Ізраїль планує провести у Києві випробування розробленої спеціально для України системи сповіщення про ракетні обстріли.

Про це інформує Walla.

Зазначається, що повноцінно в Україні систему планують запустити влітку цього року.

“У Києві наступного місяця Командування тилу планує провести випробування системи цивільного сповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, з метою запустити систему вже влітку”, – йдеться в повідомленні.

А також зазначається, що ця система під’єднається до радіолокаційної системи України, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний обстріл.

Відтак українці в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до безпечної зони, а люди, які перебувають в інших районах, зможуть безперебійно продовжувати свої справи.

За інформацією видання Walla, якщо експеримент буде успішним, система запрацює ще в кількох містах України, кожне з яких має понад мільйон жителів.

Зокрема, високопоставлені ізраїльські та українські чиновники заявили, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту і зміни, які необхідно внести в програмне забезпечення, щоб адаптувати його до українських умов.

Зазначається, що різниця в розмірі між Україною та Ізраїлем і різниця в ракетах, які Росія запускає по містах в Україні, потребують коригування системи оповіщення.