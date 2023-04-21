Про це інформує Walla.
Зазначається, що повноцінно в Україні систему планують запустити влітку цього року.
“У Києві наступного місяця Командування тилу планує провести випробування системи цивільного сповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, з метою запустити систему вже влітку”, – йдеться в повідомленні.
А також зазначається, що ця система під’єднається до радіолокаційної системи України, що дозволить швидше та точніше надсилати сигнали сповіщень на мобільні телефони громадян та вмикати звукові сигнали тільки в тих місцях, де є небезпека потрапити під ракетний обстріл.
Відтак українці в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до безпечної зони, а люди, які перебувають в інших районах, зможуть безперебійно продовжувати свої справи.
За інформацією видання Walla, якщо експеримент буде успішним, система запрацює ще в кількох містах України, кожне з яких має понад мільйон жителів.
Зокрема, високопоставлені ізраїльські та українські чиновники заявили, що протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту і зміни, які необхідно внести в програмне забезпечення, щоб адаптувати його до українських умов.
Зазначається, що різниця в розмірі між Україною та Ізраїлем і різниця в ракетах, які Росія запускає по містах в Україні, потребують коригування системи оповіщення.
- Завдяки системі “Трембіта” та застосунку “Дія” українці зможуть отримувати сповіщення з інформацією про те, хто й коли переглядав їхні персональні дані.
- Через застосунок “Повітряна тривога” користувачі зможуть отримувати сповіщення про початок та завершення хімічної й радіаційної небезпеки.
- У вересні 2022 року у Державній службі України з надзвичайних ситуацій тестували системи Cell Broadcast інформування про надзвичайні ситуації через мобільні телефони.