Завдяки системі "Трембіта" та застосунку "Дія" українці зможуть отримувати сповіщення з інформацією про те, хто й коли переглядав їхні персональні дані.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Уряд ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі “Трембіта” та підключення до неї.

Відтак, невдовзі у “Трембіті” фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. А надалі українці будуть отримувати сповіщення в «Дії», якщо хтось робив запит про ваші персональні дані.

Зараз команда Мінцифри за підтримки міжнародних партнерів працює над технічною реалізацією відповідних законодавчих норм.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що саме через систему “Трембіта” відбувається обмін даними між реєстрами. Це дає змогу людям і бізнесу отримувати більшість державних послуг онлайн, а не ходити з довідками до держорганів. Адже вся необхідна інформація вже міститься в реєстрах.

Також у відомстві нагадали, що система “Трембіта” функціонує з 2020 року та дозволяє органам влади отримувати дані з державних реєстрів завдяки побудові електронних взаємодій. Це значно зменшує бюрократію та робить життя українців простішим. Наприклад, саме завдяки «Трембіті» отримують дані з реєстрів, які відображаються у цифрових документах в “Дії”.

“Дякую міжнародним партнерам з “EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека” та DT4UA “Підтримка ЄС для цифрової трансформації України”, які фінансуються Європейським Союзом. Розвиваємо “Трембіту” разом”, – подякував Михайло Федоров.