Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Уряд ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі “Трембіта” та підключення до неї.
Відтак, невдовзі у “Трембіті” фіксуватиметься кожен випадок, коли хтось переглядав особисті дані українців. А надалі українці будуть отримувати сповіщення в «Дії», якщо хтось робив запит про ваші персональні дані.
Зараз команда Мінцифри за підтримки міжнародних партнерів працює над технічною реалізацією відповідних законодавчих норм.
У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що саме через систему “Трембіта” відбувається обмін даними між реєстрами. Це дає змогу людям і бізнесу отримувати більшість державних послуг онлайн, а не ходити з довідками до держорганів. Адже вся необхідна інформація вже міститься в реєстрах.
Також у відомстві нагадали, що система “Трембіта” функціонує з 2020 року та дозволяє органам влади отримувати дані з державних реєстрів завдяки побудові електронних взаємодій. Це значно зменшує бюрократію та робить життя українців простішим. Наприклад, саме завдяки «Трембіті» отримують дані з реєстрів, які відображаються у цифрових документах в “Дії”.
“Дякую міжнародним партнерам з “EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека” та DT4UA “Підтримка ЄС для цифрової трансформації України”, які фінансуються Європейським Союзом. Розвиваємо “Трембіту” разом”, – подякував Михайло Федоров.
- Відтепер на порталі “Дія” українці зможуть отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР), який підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії.
- У “Дії” вже доступна послуга “єОселя”, яка надає можливість отримати пільговий кредит від держави на нове житло.
- Мінсоцполітики разом з Мінцифрою запускають новий державний сервіс для українців, відтак тестується автоматичне скасування статусу внутрішньо переміщеної особи на порталі “Дія”.