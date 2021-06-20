Про це повідомляє The Jerusalim Post.

Крім тих, хто зробив щеплення, в Ізраїль будуть допущені діти до шести років, батьки яких виконають відповідну вимогу.

Попереднього дозволу не буде потрібно, але в даний час Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю вивчає додаткові деталі. Зокрема, вони включають список країн, з яких людям буде дозволено в’їзд до Ізраїлю, і які вакцини будуть прийматися.

Невакциновані особи, які в’їжджають в країну, повинні будуть пройти карантин, як це вимагається від жителів Ізраїлю, які повертаються з-за кордону, які не отримали щеплення або не одужали.

Представник охорони здоров’я раніше заявив, що щеплені особи з країн з низьким рівнем ризику зможуть в’їхати в Ізраїль без необхідності проходити серологічний тест, що підтверджує наявність антитіл в їх крові. Він додав, що всі вакцини, розроблені на заході, будуть прийняті.

Ізраїльтяни зможуть продовжувати подорожі скрізь, де забажають, за винятком країн з найвищим ризиком захворюваності, для яких буде потрібно дозвіл спеціального урядового комітету. На даний момент до списку увійшли Аргентина, Бразилія, Індія, Мексика, Росія та ПАР. Іноземним громадянам цих країн також не дозволяється їздити до Ізраїлю, за винятком дуже обмежених обставин.