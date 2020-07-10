В Україні має бути сформовано широке опозиційне об'єднання, яке контролюватиме владу і не дозволить змінити демократичний, європейський порядок денний нашої країни.

Таку думку висловив під час онлайнової дискусії Київського безпекового форуму його голова, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні опозиція “фрагментована, необ’єднана”, а тому – слабка.

Яценюк нагадав, як у 2012 році була створена “Об’єднана опозиція”, яка після парламентських виборів того ж року стала найбільшою опозиційною фракцією Верховної Ради.

Колишній прем’єр вважає, що “під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде”.

“Прийде час для опозиції зрозуміти, що під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде. Закрите акціонерне товариство з головою правління не відбудеться”, – наголосив політик.

“Якщо ми дійсно керуємося цінностями української європейської держави й боротьби “за завтра” України, то на таких цінностях має бути широке опозиційне об’єднання, яке з одного боку, контролює владу, а, з іншого – не дає змоги змінити порядок денний України, і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний. Демократичної європейської України, яка повинна іти шляхом правильних ринкових ефективних економічних реформ і сильної й здорової демократії”, – додав Яценюк.

Він також висловив думку, що монобільшість (партія “Слуга народу”) рано чи пізно “приведе до дострокових парламентських виборів”, але не цього року. У 2020-му ж році головний виклик, за словами Яценюка, – це місцеві вибори.

ДОВІДКА. У березні 2012 року “Батьківщина”, партія “Реформи й порядок” і Народний рух України оголосили, що висунуть єдиний партійний список на парламентських виборах 2012 року. У квітні керівник партії “Фронт змін” Арсеній Яценюк також оголосив про приєднання.

У результаті в “Об’єднану опозицію “Батьківщина” увійшли партії “Реформи й порядок”, Народний рух України, “Фронт змін”,”За Україну!”, “Народна самооборона”, “Громадянська позиція” та інші. Список очолив Яценюк, оскільки Тимошенко перебувала у в’язниці.

В результаті “Об’єднана опозиція” отримала 62 місця в Парламенті (25,55 % голосів) за пропорційною системою і ще 39 з мажоритарних округів. Всього 101 місце (22,67 %) з 450.