Нещодавно Кабінет Міністрів вніс зміни до своєї постанови про адаптивний карантин, якими уточнив правила в’їзду іноземців до України.

#Букви нагадують, які саме умови потрібно виконати громадянам інших держав для в’їзду до нашої країни.

Варто зазначити, що відповідні зміни Кабмін вніс до постанови від 9 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Згідно із новими правилами, для перетину державного кордону на в’їзд в Україну іноземці повинні мати:

• негативний результату тестування на коронавірус COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, здійснений не більш як за 72 години до перетину державного кордону;

• залишається обов’язковою вимога щодо наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з можливим лікуванням COVID-19, обсервацією (поліс має діяти на строк перебування в Україні).

Раніше для іноземців діяла лише вимога про наявність полісу страхування.

Негативний результату ПЛР-тестування на COVID-19 не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років (але потрібен поліс страхування).

Поліс страхування та ПЛР-тест не потрібні таким категоріям іноземців:

• іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України;

• особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту;

• працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей;

• водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення;

• членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад;

• військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України.

Що стосується проходження самоізоляції громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають на території України після перетинання держкордону, виняток становлять такі категорії:

• особи, які не досягли 12 років;

• водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

• особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

• особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, здійснений не більш як за 72 години до перетину державного кордону.

Такі винятки діють, якщо немає підстав вважати, що вказані категорії осіб були в контакті із хворою на COVID-19 особою.