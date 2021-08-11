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Reddit-інвестори: Як аматори змушують досвідчених фахівців переосмислювати свої стратегії

Інвестори-аматори продовжують ускладнювати життя професіоналам з Волл-стріт.

Середа, 11 серпня 2021, 22:17

Про це йдеться в статті американського видання Bloomberg.

Наразі аматори володіють приблизно однією п’ятою обсягу власного капіталу США. Промисловість перебуває у кращому стані у порівнянні з темними часами пандемії, а кількісні портфелі більш різноманітні, ніж портфелі людей, які збирають акції. Систематичні гравці ринку підозрюють, що молоде покоління інвесторів (відомі як покоління Reddit) стає потужнішим і зможе порушити ринкові моделі, засновані на математичних підрахунках.

Деякі компанії намагаються подолати ринкову хвилю роздрібної торгівлі, включивши торговельну діяльність аматорів у свої моделі. Однак передбачити дії трейдерів, що неочікувано, швидко і масово накидаються на акції, здавалося б, випадкових компаній, непросто.

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Наукові дослідження зафіксували зростання впливу роздрібних інвесторів на ширшому фондовому ринку. Одне з них припускає, що поведінка аматорів призводить до масового прибутку в день, який згодом припиниться. Інше показує, що балаканина в соцмережах, що стимулює інвесторів-аматорів, призводить до вищих прибутки та стримує “шортінг”, але це все — в короткостроковій перспективі.

Торгова активність від акцій до опціонів зросла торік, коли нова група інвесторів почала масово реєструватися на безкомісійних платформах (як Robinhood).

Попри те, що їхня участь зменшилася після січневої хвилі, пов’язаної із GameStop Inc, вона залишається вище рівня, який був перед пандемією.

Мані Махджурі, головна інвестиційна директорка фонду квантового хеджування Blueshift Asset Management зазначила, що апетит роздрібних інвесторів до нестабільних компаній, таких як Tesla Inc., сприяє великій непродуктивності популярного стилю інвестування, відомого як низька волатильність.

Попри те, що ефективність квантових фондів (тих, що використовують закони вищої математики та предиктивний метод аналізу для прогнозування цін) покращилася цього року, є побоювання, що когорта інвесторів Reddit призведе до довготривалої зміни ринкових моделей.

Тепер “кванти” пристосовуються до мем-трейдерів. Їм доводиться збирати інформацію по соцмережах, аби хоч якось передбачити стратегії аматорів. Опитування 100 хедж-фондів, що контролюють активи на 231 млрд доларів, показало, що 3 чверті з них за останній рік збільшили використання даних із соціальних медіа та чатів.

Теги: GameStop, Reddit, Robinhood, инвесторы

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