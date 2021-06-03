"Помічниця Єрмака" просила депутата від "Слуги народу" Віталія Безгіна написати у Facebook допис про законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо олігархів.

Відповідне листування в телефоні нардепа зафіксував кореспондент #Букв.

Депутат отримав від контакту “Помічниця Єрмака” (ймовірно, це прессекретарка голови Офісу президента Дарія Зарівна) повідомлення, в якому виписано основні ідеї законопроєкту.

“…антимонопольних інструментів та кримінальних проваджень. Потрібно зробити неможливим для олігархів купувати партії, політиків, суддів, правоохоронців Якщо навіть будь-яка зустріч або переписка з олігархом або особою, яка представляє олігарха, підлягатиме декларування та контролю, якщо вони будуть позбавлені можливості фінансувати партії, то це призведе до революційних змін в нашій політиці та економіці. Політичне та економічне життя України стануть максимально прозорими та чистими”, — написала “помічниця”.

Наступним повідомленням від контакту було: “Напишіть кілька слів у фб, будь ласка”.

Депутат погодився і лише уточнив час публікації — о 12:00 чи 12:30.

В зазначений час допис про президентський законопроєкт був опублікованій на його сторінці.