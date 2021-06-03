Відповідне листування в телефоні нардепа зафіксував кореспондент #Букв.
Депутат отримав від контакту “Помічниця Єрмака” (ймовірно, це прессекретарка голови Офісу президента Дарія Зарівна) повідомлення, в якому виписано основні ідеї законопроєкту.
“…антимонопольних інструментів та кримінальних проваджень. Потрібно зробити неможливим для олігархів купувати партії, політиків, суддів, правоохоронців Якщо навіть будь-яка зустріч або переписка з олігархом або особою, яка представляє олігарха, підлягатиме декларування та контролю, якщо вони будуть позбавлені можливості фінансувати партії, то це призведе до революційних змін в нашій політиці та економіці. Політичне та економічне життя України стануть максимально прозорими та чистими”, — написала “помічниця”.
Наступним повідомленням від контакту було: “Напишіть кілька слів у фб, будь ласка”.
Депутат погодився і лише уточнив час публікації — о 12:00 чи 12:30.
В зазначений час допис про президентський законопроєкт був опублікованій на його сторінці.
- У квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.
- 20 травня Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.
- 2 червня президент вніс до парламенту проєкт закону щодо олігархів. Детально про те, що пропонує Зеленський, — в матеріалі.