Як «Слуги народу» обговорювали призначення Шкарлета міністром освіти

Народні депутати від фракції "Слуги народу" сьогодні під час засідання Парламенту обговорювали призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.

Переписку в неофіційному чаті “Слуг народу” сфотографував кореспондент #Букв.

Детальна розшифровка (орфографія авторів збережена):

Анатолій Драбовський:

Шановні колеги! Хочу пояснити Вам, чому я буду голосувати за кандидатуру Шкарлета Сергія на посаду міністра освіти. Він пройшов шлях від викладача до ректора університету. Він сприймається освітнім середовищем, має в ньому підтримку і авторитет. Але він при цьому ще відносно молода та енергійна людина, заряджена на реформи та поліпшення рівня та якості освіти. Для нас, я впевнений, є важливим, що цю кандидатуру підтримує президент і прем’єр. Дослухайтесь до мого досвіду да підтримайте кандидатуру Шкарлета. Ваш доктор економічних наук, заслужений працівник освіти, почесний ректор Анатолій Драбовський.

На його повідомлення відповіли:

Я голосую за Шкарлета, бо він єдина альтернатива соросятам, які зруйнували систему вищої освіти.

А також:

… і продали соросятську собаку елітної соросятської породи

Богдан Торохтій:

Цікаво, якщо це ваша позиція, то чому ви переслали повідомлення?

Драбковський:

Так вийшло, але це в останній раз.

Хтось відповів:

Думаю не в останній))) якщо обдурив раз) мені здається буде ще й не один раз

Торохтій:

Який поганий ректор. Давайте позбавимо його пікапа) проголосуйте за кандидата і він не зможе користуватися пікапом, так як обійме посаду міністра.

Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.