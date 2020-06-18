Як «Слуги народу» обговорювали призначення Шкарлета міністром освіти

Переписку в неофіційному чаті “Слуг народу” сфотографував кореспондент #Букв.
Детальна розшифровка (орфографія авторів збережена):
Анатолій Драбовський:
Шановні колеги! Хочу пояснити Вам, чому я буду голосувати за кандидатуру Шкарлета Сергія на посаду міністра освіти. Він пройшов шлях від викладача до ректора університету. Він сприймається освітнім середовищем, має в ньому підтримку і авторитет. Але він при цьому ще відносно молода та енергійна людина, заряджена на реформи та поліпшення рівня та якості освіти. Для нас, я впевнений, є важливим, що цю кандидатуру підтримує президент і прем’єр. Дослухайтесь до мого досвіду да підтримайте кандидатуру Шкарлета. Ваш доктор економічних наук, заслужений працівник освіти, почесний ректор Анатолій Драбовський.
На його повідомлення відповіли:
Я голосую за Шкарлета, бо він єдина альтернатива соросятам, які зруйнували систему вищої освіти.
А також:
… і продали соросятську собаку елітної соросятської породи
Богдан Торохтій:
Цікаво, якщо це ваша позиція, то чому ви переслали повідомлення?
Драбковський:
Так вийшло, але це в останній раз.
Хтось відповів:
Думаю не в останній))) якщо обдурив раз) мені здається буде ще й не один раз
Торохтій:
Який поганий ректор. Давайте позбавимо його пікапа) проголосуйте за кандидата і він не зможе користуватися пікапом, так як обійме посаду міністра.
Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.
- 3 червня стало відомо, що Міністерство освіти та науки може очолити 47-річний ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. #Букви повідомляли, що в 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 6 червня Президент України Володимир Зеленський назвав основних кандидатів на посаду міністра освіти і науки, яка залишається вакантною з березня 2020 року. Крім Шкарлета кандидатів було двоє.